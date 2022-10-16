. Как обработать озимый чеснок перед посадкой и когда его высаживать. Лунный календарь лучших и худших дней
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Как обработать озимый чеснок перед посадкой и когда его высаживать. Лунный календарь лучших и худших дней

Как обработать озимый чеснок перед посадкой и когда его высаживать. Лунный календарь лучших и худших дней

Посадка озимого чеснока начинается в октябре, а в южных регионах нашей страны может продолжаться до конца ноября 2022 года. Как обрабатывать чеснок перед посадкой и в какие дни его лучше высаживать, согласно лунному календарю, должен знать каждый огородник, ведь от этого зависит урожайность.

Обработка чеснока перед посадкой

Прежде всего, перед посадкой озимый чеснок следует разделить на отдельные зубчики, тщательно их перебрать, чтобы удалить некачественные, имеющие пятна, механические повреждения и признаки заболеваний. Ведь если посадочный материал заражен, болезнь передастся всему будущему урожаю.

Для того чтобы защитить растения от болезней, чеснок следует обеззаразить перед посадкой. Для этого существуют разные способы. Наиболее распространенные и эффективные: при помощи марганцовки, золы и медного купороса. Можно использовать и специальные покупные растворы.


  • Обработка марганцовкой производится в ее слабом растворе, куда зубчики чеснока погружаются на несколько часов перед посадкой.
  • Использование золы может помочь также от поражения чеснока гельминтами, яйца которых могут откладываться в земле. Для этого готовят раствор из расчета стакан золы на один литр воды. В этом нем чеснок выдерживают не менее часа.


  • Медный купорос разводят из расчета 5 г на 1 литр воды. Опускают в этот раствор чеснок не более чем на 10 минут.
  • Из покупных препаратов наиболее популярным является Фитоспорин-М, который разводят в воде. Выдерживают в этом растворе посадочный материал приблизительно в течение двух часов.

Как определить время посадки чеснока по лунному календарю

Время посадки озимого чеснока зависит от региона и погодных условий, но важно также ориентироваться на рекомендации лунного календаря и выбирать для этого наиболее благоприятные дни.


Лунный календарь использовался нашими далекими предками для того, чтобы по фазам ночного светила определить благоприятные и неблагоприятные дни для посадки растений. С его помощью удается сохранить будущий урожай.


Основное правило: высаживать озимый чеснок следует не позднее, чем за месяц до наступления устойчивых заморозков.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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