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Ким Кардашьян возобновила общение с Питом Дэвидсоном на фоне скандалов вокруг Канье Уэста

Ким Кардашьян возобновила общение с Питом Дэвидсоном на фоне скандалов вокруг Канье Уэста

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон вновь стали тесно общаться после расставания в августе этого года. Причиной тому послужили скандалы, недавно спровоцированные Канье Уэстом.

Напомним, что на рэпера обрушилась волна критики после того, как он представил футболки White Lives Matter на показе своего бренда на Неделе моды в Париже. Уэст поссорился со многими известными людьми, посчитавшими недопустимым переиначивание слогана Black Lives Matter.

Впоследствии он также допустил некорректные высказывания в отношении евреев на своей странице в инстаграме*, за что соцсеть наложила на его аккаунт ограничения. Это еще больше отвернуло от него не только общественность, но и людей и близкого окружения, включая бывшую жену.


Кэндис Оуэнс и Канье Уэст

Как сообщает TMZ, Ким перестала поддерживать какое-либо общение с Канье. На днях бывшие супруги посетили баскетбольный матч, в котором принимала участие их дочь Норт, но приехали по на игру отдельности и полностью игнорировали друг друга. Тем временем на фоне всего происходящего Ким возобновила переписку с бывшим возлюбленным Питом Дэвидсоном.

Пит стал одним из тех, кто захотел поддержать Ким. Несмотря на то, что он занят на съемках своего нового фильма, он остается с ней на связи. Он отличный парень, и Ким благодарна, что до сих пор с ним дружит. Они и до этого продолжали периодически общаться, так что спустя несколько недель после разрыва отношения между ними стали только еще более теплыми. Пит несколько раз писал Ким обо всей ситуации с Канье, потому что он все еще заботится о ней и хотел проверить, как у нее дела.

— рассказал инсайдер изданию The Hollywood Life.

О романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона стало известно в октябре прошлого года. Отношения пары продлились недолго, но в прессе не раз писали, что комик очень поддерживал телезвезду, которая переживала из-за развода с Канье Уэстом, и расстались знаменитости на доброй ноте.

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Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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