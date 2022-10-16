. Кирилл Сафонов прижал крошку сына к груди

Жена актера Кирилла Сафонова поделилась очень милым фото. Певица Саша Савельева поздравила с Днем отца супруга и папу своего единственного сына Леона Кирилла Сафронова. Вокалистка разместила в микроблоге архивный снимок, на котором Кирилл Сафронов предстал с тогда грудным наследником. Все происходило летом во время прогулки в парке. Кирилл Сафронов расположился на лавочке, прижав к груди крозу-сына.«Наш большой и сильный. С Днем отца!» - поздравила Саша Савельева Кирилла Сафронова под снимком. Поклонники пары присоединились к поздравлениям, умилившись трогательному кадру отца и сына. «Очень милая фотография. Сильный папа и в его крепких руках – крошка-сын. Символично», «Какое замечательное фото», «Кирилл, я вас поздравляю с Днем отца», - высказались в Сети. Напомним, сын Кирилла Сафронова и Саши Савельевой появился на свет в марте 2019 года, сейчас Леону три с половиной года.