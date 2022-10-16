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Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Украину

Китай призвал своих граждан немедленно покинуть УкраинуМИД Китая попросил своих граждан срочно покинуть Украину

Министерство иностранных дел Китая призывает своих граждан, находящихся на Украине, незамедлительно покинуть страну. Об этом сообщается в аккаунте издания Global times в Twitter.

Отмечается, что украинское посольство Китая окажет помощь в организации переезда, который власти называют эвакуацией. Также китайцев настоятельно просят не откладывать выезд из страны.

Еще 24 февраля посольство Китая в Киеве начало эвакуацию граждан КНР с Украины чартерными рейсами. Тогда ведомство на три дня открыло регистрацию пассажиров, желающих покинуть страну.

16 октября в КНР начал работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая на котором, в том числе, будут обсуждаться вопросы о сотрудничестве государства с Россией. Позиция Пекина в отношении конфликта между Москвой и Киевом всегда была неоднозначной. При этом Китай не критикует Россию и не вводит против нее санкции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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