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Китай призвал своих граждан срочно покинуть Украину

Китай призвал своих граждан срочно покинуть Украину

Министерство иностранных дел Китая обратилось к согражданам, находящимся в настоящий момент на Украине, с призывом "усилить меры предосторожности и эвакуироваться", пишет Global Times.

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что помощь в организации выезда готово оказать посольство КНР. Ранее представительство Китая выступало с аналогичным призывом: не оставаться на Украине без крайней необходимости и своевременно покинуть ее, когда это будет безопасно. Перед этим выехать из Украины своих граждан просили американские власти.


Медиаэксперт Анатолий Шарий связал заявление МИДа Китая с серьезными переменами, которые могут произойти в ходе российской спецоперации на Украине.

«За этой сухой фразой очень многое. Колоссальные перегруппировки и сосредоточения новых сил вкупе с запущенным РФ новым военным спутником говорят об одном. В ближайшие две недели будет то, что впоследствии в учебниках истории назовут "переломом в войне 2022 года".

Утром 10 октября был нанесен ряд ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве. Большинство крупных городов страны оказались частично или полностью обесточены, пропало водоснабжение, остановился общественный транспорт, начались перебои с мобильной связью и интернетом. Все школы страны перевели на дистанционное обучение. Украинские железные дороги сообщали о задержке поездов из-за повреждения контактной сети. 11-13 октября удары продолжились, в Киеве признают крупные проблемы в энергетике, которые не удается оперативно устранить.

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По материалам: uposters.ru

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