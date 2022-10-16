. Конашенков сообщил об успешных ударах РФ по всем назначенным энергообъектам Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы России поразили все назначенные объекты военного управления Украины, а также строения энергетического сектора. Об этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал в ходе брифинга 16 октября.

По его словам, отечественная армия продолжала атаки высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявил он.

Кроме того, на Андреевском и Николаевском направлении были отражены атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов в Херсонской и Николаевских областях, поддержка в этом была оказана со стороны российской артиллерии. В результате потери украинской стороны составили до 45 солдат убитыми, а также четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с установленными на них пулеметами крупного калибра.

С помощью российских беспилотников были уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк», а также контрбатарейная станция AN/TPQ-36, которая произведена в США, добавил Конашенков.

В общей сложности за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении были уничтожены 350 военных ВСУ, 11 танков и 19 боевых машин. Также армия РФ ликвидировала пять складов боеприпасов, сбила 11 беспилотников противника и перехватила восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 16 октября по всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога, местные власти и СМИ призвали жителей укрыться в безопасных местах.

В то же время, по сообщению журналиста Павла Зарубина, в ближайшее время Президент РФ Владимир Путин проведет заседание с членами Совета Безопасности, однако его тема в настоящий момент неизвестна.