. Конашенков сообщил об успешных ударах РФ по всем назначенным энергообъектам Украины
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Конашенков сообщил об успешных ударах РФ по всем назначенным энергообъектам Украины

Конашенков сообщил об успешных ударах РФ по всем назначенным энергообъектам Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы России поразили все назначенные объекты военного управления Украины, а также строения энергетического сектора. Об этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал в ходе брифинга 16 октября.

По его словам, отечественная армия продолжала атаки высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявил он.

Кроме того, на Андреевском и Николаевском направлении были отражены атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов в Херсонской и Николаевских областях, поддержка в этом была оказана со стороны российской артиллерии. В результате потери украинской стороны составили до 45 солдат убитыми, а также четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с установленными на них пулеметами крупного калибра.

С помощью российских беспилотников были уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк», а также контрбатарейная станция AN/TPQ-36, которая произведена в США, добавил Конашенков.

В общей сложности за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении были уничтожены 350 военных ВСУ, 11 танков и 19 боевых машин. Также армия РФ ликвидировала пять складов боеприпасов, сбила 11 беспилотников противника и перехватила восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 16 октября по всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога, местные власти и СМИ призвали жителей укрыться в безопасных местах. 

В то же время, по сообщению журналиста Павла Зарубина, в ближайшее время Президент РФ Владимир Путин проведет заседание с членами Совета Безопасности, однако его тема в настоящий момент неизвестна.

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По материалам: pnp.ru

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