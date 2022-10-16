Крупные бонусы для Dead Space и Need for Speed Heat доступны бесплатно по Game Pass Ultimate
Сегодня, 18:20 Вадим Карасев
Подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны бесплатно два новых перка. Оба они предлагаются для игр издательства Electronic Arts, при этом бонусы являются весьма существенными.
Dead Space
По Game Pass Ultimate игроки могут забрать бесплатно бонус для оригинальной Dead Space. Это бандл Add-on, который в себя включает сразу 8 бонусов:
Элитный набор
Элитный набор обликов для оружия
Элитный костюм
Набор большого урона
Набор ускорений для убийства
Набор пешеходов
Набор Hot Rod
Большой набор оружия
Набор будет доступен бесплатно до 11 ноября.
Need for Speed Heat
Для Need for Speed Heat по Game Pass Ultimate можно забрать Deluxe Edition Upgrade Content — это набор, который включает в себя новые автомобили, костюмы, бонусы к репутации и прочее. Забрать можно до 14 ноября.
По материалам: newxboxone