. Кто родился 16 октября

Андрей Викторович Гурулёв (55 лет), член Комитета Государственной Думы по обороне. Генерал-лейтенант. Служил в Западной группе войск, Приволжско-Уральском, Сибирском и Южном военных округах на командных и штабных должностях.

После увольнения в запас Андрей Гурулёв был назначен заместителем председателя правительства Забайкальского края.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

А ещё в этот день родились:

Илья Игоревич Лагутенко (54 года), российский рок-музыкант. Свою группу — «Мумий Тролль» — музыкант организовал в начале 1980-х годов во Владивостоке. Дебютный альбом под названием «Новая луна апреля» был записан в 1984 году. Всего группа выпустила более 15 альбомов, среди которых «Икра», «Амба», «Точно Ртуть Алоэ».

Музыка Ильи Лагутенко также звучит в кинофильмах «Азазель», «Питер FM», «Параграф 78» и др. Музыкант снимался в фильмах «Ночной дозор», «День радио» и ряде других.

Артист является российским представителем в Международной коалиции по защите тигров и попечителем фонда «Амур», который занимается сохранением уссурийских тигров.

Евгений Львович Хавтан (61 год), российский музыкант, композитор и вокалист. Играл в группах «Редкая птица» и «Постскриптум». В марте 1984 году музыкант создал группу «Браво». Коллектив дал более тысячи концертов по стране и миру, записал около 20 альбомов («Московский бит», «Дорога в облака», «Евгеника» и др.).

Тамара Ивановна Лякина, российская актриса. Народная артистка РСФСР. Вся творческая жизнь артистки связана с Московским драматическим театром имени А. С. Пушкина, куда она пришла сразу после окончания ГИТИСа. За более чем полвека на сцене театра Тамара Лякина сыграла около 60 ролей. Среди них, Анна Андреевна в «Ревизоре», Огудалова в «Бесприданнице», Илона в «Каменном гнезде», мадам Эгревиль в «Дамском портном».

Тамара Ивановна преподает на кафедре мастерства актёра Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина.

Дмитрий Александрович Хворостовский (1962-2017), российский оперный певец. Народный артист РФ. Был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Известность певец получил после победы на IV Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе в 1989 году. Он работал с крупнейшими театрами мира, среди которых лондонский Ковент-Гарден, «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Баварская государственная опера, Мариинский театр Санкт-Петербурга.

В репертуаре Дмитрия Хворостовского были главные партии в операх «Севильский цирюльник», «Травиата», «Иоланта» и др. Также он исполнял русские народные песни, романсы русских и зарубежных композиторов и др.

Иван Владимирович Дыховичный (1947-2009), российский кинорежиссёр. Был актёром Театра на Таганке. На сцене этого театра был занят в спектаклях «Гамлет», «Десять дней, которые потрясли мир», «Мастер и Маргарита» и др.

В качестве кинорежиссёра снял целый ряд фильмов, как полнометражных («Черный монах», «Незнакомое оружие, или Крестоносец‑2», «Копейка» и др.), так и короткометражных («Элия Иссакович и Маргарита Прокофьевна» «Братья», «Испытатель»).

Иван Дыховичный был также автором и ведущим телепрограмм «Уловка 22», «Кино + ТВ», «Невероятные истории» и др.