. Лариса Андерсен: люди начнут выяснять отношения с 16 октября 2022

Астролог Лариса Андерсен предсказала жаркие споры и выяснения отношений. Октябрь принесет нам транзит Марса в Близнецах с 16 октября. Активный Марс, соединяясь с неагрессивными Близнецами, трансформирует свою энергию в речевые формы🗣️ 👥Это означает, что в этот период возможно усиление споров, отстаивание своей позиции, выяснение отношений и межличностные конфликты. Транзит Марса в Близнецах – это также время быстрого принятия решений, перемен и ускорения образа жизни. Используете эту энергию, чтобы доделать то, что до сих пор не могли закончить. ☝️Но тщательно просчитайте ваш выбор, прогнозируйте разные сценарии развития событий, чтобы избежать разочарования. ⚡В период транзита усилятся все наши эмоции. Особенно чутко период Марса в Близнецах будут переживать люди с высокой эмпатией. Для некоторых будут казаться обидными стандартные фразы, легко будет ранить неподходящей шуткой, критика чаще будет восприниматься в штыки. Не забывайте об этом при сложных разговорах или с близкими людьми. Будьте более сдержанными и терпимыми. ‼️Марс пробудет в Близнецах до 14 ноября, но с 30 октября перейдет в ретроградное движение, и это принесет нам другую энергию.