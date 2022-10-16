. Лариса Андерсен: люди начнут выяснять отношения с 16 октября 2022
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Лариса Андерсен: люди начнут выяснять отношения с 16 октября 2022

Лариса Андерсен: люди начнут выяснять отношения с 16 октября 2022
Астролог Лариса Андерсен предсказала жаркие споры и выяснения отношений. Октябрь принесет нам транзит Марса в Близнецах с 16 октября. Активный Марс, соединяясь с неагрессивными Близнецами, трансформирует свою энергию в речевые формы🗣️ 👥Это означает, что в этот период возможно усиление споров, отстаивание своей позиции, выяснение отношений и межличностные конфликты. Транзит Марса в Близнецах – это также время быстрого принятия решений, перемен и ускорения образа жизни. Используете эту энергию, чтобы доделать то, что до сих пор не могли закончить. ☝️Но тщательно просчитайте ваш выбор, прогнозируйте разные сценарии развития событий, чтобы избежать разочарования. ⚡В период транзита усилятся все наши эмоции. Особенно чутко период Марса в Близнецах будут переживать люди с высокой эмпатией. Для некоторых будут казаться обидными стандартные фразы, легко будет ранить неподходящей шуткой, критика чаще будет восприниматься в штыки. Не забывайте об этом при сложных разговорах или с близкими людьми. Будьте более сдержанными и терпимыми. ‼️Марс пробудет в Близнецах до 14 ноября, но с 30 октября  перейдет в ретроградное движение, и это принесет нам другую энергию.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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