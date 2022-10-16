. Лунный день сегодня 16 октября 2022 года

Вадим Карасев

Завершить неделю на позитивной ноте получится, если обратить внимание на положение Луны. Советы астрологов помогут расставить приоритеты и заняться теми делами, которые приведут к новым успехам.

Воскресный день обещает быть благоприятным по энергетике, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не омрачать 16 октября грустью и хандрой. Завершить неделю на позитивной ноте будет проще, если обратить внимание на свои потребности и выбирать занятия по душе.

Фаза Луны: убывающая Луна в Раке — прекрасный союз, а значит, 21 лунные сутки будут благоприятными. Сегодня астрологи рекомендуют больше отдыхать, раскрывать творческий потенциал и не отказываться от прогулок на свежем воздухе.

Магнитные бури 16 октября: сегодня геомагнитных возмущений не фиксируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творчество;путешествия;забота о самочувствии;позитивный настрой;коллективная работа;решение юридических вопросов.кредитование;плохое настроение;спешка;переутомление.

В воскресенье нет смысла утомлять себя домашней рутиной. Этот день полезно проводить в спокойном режиме и больше отдыхать, чтобы восстановить силы к началу новой недели. На пользу пойдут как прогулки, так и путешествия, которые помогут перезагрузить сознание и расслабиться. Уместными будут и водные процедуры, снимающие стресс и восстанавливающие силы. Не стоит в воскресный день засиживаться допоздна и участвовать в шумных вечеринках, отнимающих силы и энергию.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Сегодня можно смело выбирать яркие образы и выбирать одежду, вызывающую позитивные эмоции. Удачу принесут оттенки оранжевого, охры, темно-зеленого и насыщенного синего. В качестве украшений стоит рассмотреть золотые изделия, благодаря которым самооценка и самоуверенность повысятся. Талисманы этого дня — камни по зодиакальной принадлежности. Они раскроют спящий потенциал и защитят от негатива.

Финансы и работа в 21 лунный день

Воскресный день подходит для творческой работы. Сегодня союз Луны и созвездия Рака дают заряд энергии, которую важно пустить в мирное русло. Успех принесет и работа в команде. Астрологи рекомендуют отказаться от неразумных трат и повременить с займами, а вот затеянные судебные процессы обернутся удачей. Для тех, кто развивает свой бизнес, наступает время сбора данных и оформления документов, а также выстраивания стратегии.

Любовь и общение 16 октября

Последний день недели удачен для новых знакомств и романтических свиданий. Сегодня будет проще найти общий язык с окружением, познакомиться с интересными людьми, а также привлечь любовь. Семейным парам астрологи рекомендуют провести время наедине друг с другом, чтобы сблизиться и отдохнуть от бытовой рутины. Отказываться от новых знакомств также не стоит — сегодня судьба благосклонна, поэтому многие смогут найти близких по духу людей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня настроение будет отличным, если не зацикливаться на грустных мыслях и не корить себя за мелкие промахи. Астрологи рекомендуют начать и завершить день на позитивной ноте, а это значит, что воскресенье можно подчинить своим желаниям. Это могут быть прогулки или путешествия, спа-процедуры, спокойное времяпровождение дома или романтические свидания. Главное — не забывать о том, что мы сами творцы своего счастья, и никто не вправе помешать нам быть счастливыми.