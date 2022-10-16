. Лунный день сегодня 16 октября 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 16 октября 2022 года

Лунный день сегодня 16 октября 2022 года

Завершить неделю на позитивной ноте получится, если обратить внимание на положение Луны. Советы астрологов помогут расставить приоритеты и заняться теми делами, которые приведут к новым успехам.


Воскресный день обещает быть благоприятным по энергетике, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не омрачать 16 октября грустью и хандрой. Завершить неделю на позитивной ноте будет проще, если обратить внимание на свои потребности и выбирать занятия по душе.

Фаза Луны: убывающая Луна в Раке — прекрасный союз, а значит, 21 лунные сутки будут благоприятными. Сегодня астрологи рекомендуют больше отдыхать, раскрывать творческий потенциал и не отказываться от прогулок на свежем воздухе.

Магнитные бури 16 октября: сегодня геомагнитных возмущений не фиксируется.

Что принесет удачу сегодня


творчество;
путешествия;
забота о самочувствии;
позитивный настрой;
коллективная работа;
решение юридических вопросов.

Что отпугнет успех в этот день


кредитование;
плохое настроение;
спешка;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю


В воскресенье нет смысла утомлять себя домашней рутиной. Этот день полезно проводить в спокойном режиме и больше отдыхать, чтобы восстановить силы к началу новой недели. На пользу пойдут как прогулки, так и путешествия, которые помогут перезагрузить сознание и расслабиться. Уместными будут и водные процедуры, снимающие стресс и восстанавливающие силы. Не стоит в воскресный день засиживаться допоздна и участвовать в шумных вечеринках, отнимающих силы и энергию.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Сегодня можно смело выбирать яркие образы и выбирать одежду, вызывающую позитивные эмоции. Удачу принесут оттенки оранжевого, охры, темно-зеленого и насыщенного синего. В качестве украшений стоит рассмотреть золотые изделия, благодаря которым самооценка и самоуверенность повысятся. Талисманы этого дня — камни по зодиакальной принадлежности. Они раскроют спящий потенциал и защитят от негатива.

Финансы и работа в 21 лунный день

Воскресный день подходит для творческой работы. Сегодня союз Луны и созвездия Рака дают заряд энергии, которую важно пустить в мирное русло. Успех принесет и работа в команде. Астрологи рекомендуют отказаться от неразумных трат и повременить с займами, а вот затеянные судебные процессы обернутся удачей. Для тех, кто развивает свой бизнес, наступает время сбора данных и оформления документов, а также выстраивания стратегии.

Любовь и общение 16 октября

Последний день недели удачен для новых знакомств и романтических свиданий. Сегодня будет проще найти общий язык с окружением, познакомиться с интересными людьми, а также привлечь любовь. Семейным парам астрологи рекомендуют провести время наедине друг с другом, чтобы сблизиться и отдохнуть от бытовой рутины. Отказываться от новых знакомств также не стоит — сегодня судьба благосклонна, поэтому многие смогут найти близких по духу людей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня настроение будет отличным, если не зацикливаться на грустных мыслях и не корить себя за мелкие промахи. Астрологи рекомендуют начать и завершить день на позитивной ноте, а это значит, что воскресенье можно подчинить своим желаниям. Это могут быть прогулки или путешествия, спа-процедуры, спокойное времяпровождение дома или романтические свидания. Главное — не забывать о том, что мы сами творцы своего счастья, и никто не вправе помешать нам быть счастливыми.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Украинский беженец пожалел об эмиграции в Канаду
Украинский беженец пожалел об эмиграции в Канаду
Разработчики Minecraft Legends представили полноценный 9-минутный геймплей
Разработчики Minecraft Legends представили полноценный 9-минутный
Лунный день сегодня 16 октября 2022 года
Лунный день сегодня 16 октября 2022 года
В Италии заявили о причастности Запада к атаке на «Северные потоки»
В Италии заявили о причастности Запада к атаке на «Северные потоки»
Кристина Орбакайте посетила парикмахерскую Влада Лисовца и показала свой новый образ
Кристина Орбакайте посетила парикмахерскую Влада Лисовца и показала
«Я сдал себя с потрохами»: Леший покинул шоу «Аватар» и предложил обиженной Галич себя отшлепать
«Я сдал себя с потрохами»: Леший покинул шоу «Аватар» и предложил
Китайский перекус на вечер
Китайский перекус на вечер
Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных
Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах
Ослабление ограничений на вывоз валюты из России объяснили
Ослабление ограничений на вывоз валюты из России объяснили
Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его семьи — фото
Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его
Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в сети
Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в
Маск сравнил расходы на Starlink для Украины и стоимость спутника GPS
Маск сравнил расходы на Starlink для Украины и стоимость спутника GPS

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая
Валерия показала, как занимается йогой в купальнике
Валерия показала, как занимается йогой в купальнике

Еще по теме

Лунный день сегодня 10 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 10 июля 2022 года
Лунный день сегодня 17 октября 2021 года
Лунный день сегодня 31 января 2021 года