. Марина Девятова была в шоке, что отец закрутил роман с ее ровесницей

Певица Марина Девятова не может принять новую супругу папы. Папа Марины Девятовой четырежды был в загсе. Но когда Владимир Сергеевич закрутил роман с ее ровесницей, дочь долго не могла смириться с этим фактом. 37-летняя Елена Горышкина подарила Девятову двоих детей: Ивана и Машу. Будущая супруга работала танцовщицей в фолк-группе артиста и тесно дружила с его наследницей. Елена планировала сыграть свадьбу с молодым человеком, когда на нее обратил внимание Владимир Сергеевич. Тогда он был женат и решил честно признаться супруге, что полюбил другую. Ирина и Владимир расстались после 13 лет совместной жизни. Дочь Девятова тяжело переживала по этому поводу, ведь она сблизилась с мачехой и по сей день остается с ней в теплых отношениях.«Сказать, что я была в шоке, — не сказать ничего. Сейчас очень забавно, когда у меня мама и Ирина собираются за одним столом. У меня есть такая мечта, чтобы на дни рождения моих детей, мне не надо было отдельно собирать бабу Иру, а потом отдельно папу. У меня на эту тему постоянно головная боль. Мне хочется, чтоб моя семья была моей крепостью», — рассказывает 38-летняя певица. Долгое время Марина не принимала молодую супругу отца. Она также не одобряла поступка отца, который бросил Ирину. Со временем все стало налаживаться, и певица простила папу. «Лизе тогда было 22 года, детский сад, я сейчас понимаю это все. Мы пару-тройку лет были в достаточно натянутых отношениях. Я пытался их сблизить. Объяснить позицию свою, почему так все сложилось», — вспоминает то время 67-летний Девятов в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.