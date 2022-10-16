. Марина Федункив пострадала из-за Николая Баскова
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Марина Федункив пострадала из-за Николая Баскова

Марина Федункив пострадала из-за Николая Баскова
Актриса Марина Федункив сорвалась на поклонников. Ранее фолловеры отругали звезду за ее поздравление короля российской эстрады. Марина Федункив, залезла в свои социальные сети и ужаснулась. Накануне она публично поздравила своего друга Николая Баскова с 46-летием и неожиданно нарвалась из-за этого на волну хейта в комментариях.
Федункив не стала молчать и выставила в ответ гневное видео, в котором поставила на место злопыхателей. Артистка заявила, что считает своего друга хорошим человеком и как поздравляла его, так и будет поздравлять. На прощание Марина дала ценный совет подписчицам, которые суют нос в чужие дела. «Шмары! Смотрите за животными рядом! Хотя бы доброе что-то сделайте в жизни, как Колечка мой», - заявила Федункив.
# Шоу-бизнес Федункив Марина
По материалам: z-aya

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