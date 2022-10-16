. Меньшова разнесла Смольянинова: «Не поперхнуться бы, читая размышления пацана из неблагополучной семьи»
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Меньшова разнесла Смольянинова: «Не поперхнуться бы, читая размышления пацана из неблагополучной семьи»

Меньшова разнесла Смольянинова: «Не поперхнуться бы, читая размышления пацана из неблагополучной семьи»

Артур Смольянинов уехал из России. Такое решение актер принял в связи с несогласием специальной военной операции, которая идет на Украине с февраля. Артист перед отъездом раскритиковал русский народ, что весьма не понравилось Юлии Меньшовой.


53-летняя телеведущая всегда отличалась лаконичностью. Она никогда не выступала с жесткой критикой в адрес коллег, а если и делает это, то максимально сдержанно. Вот и сейчас, прочтя интервью звезды фильма «9 рота», дочь известного режиссера не смогла пройти мимо.

«Прочитав выдержки из недавнего интервью Артура Смольянинова, захотелось открыть секрет Полишинеля. Несмотря на статус высшего учебного заведения, в театральных институтах на актерском и режиссерском факультете ведущими всегда являлись творческие дисциплины. Если человек одарен, его никогда не отчислят, даже если он откровенно заваливает другие предметы… Уровень образованности не всегда коррелирует с талантом и «умением влезать в чужую шкуру», — приоткрыла секрет актриса, намекнув на низкий уровень образованности уехавшего Смольянинова.

Юлии Владимировне не понравилось, что артист, не успев пересечь таможню, размышляет, насколько огромная разница между русскими и норвежцами. Не в пользу своего народа, разумеется. «Я лично знаю немало артистов, которые не читают иных текстов, кроме диалогов из сцен, которые предстоит сыграть, пишут с чудовищными ошибками и обладают нулевыми способностями к анализу и критическому мышлению. При этом у большинства актеров подвижная психика. Огромный запас разных эмоций: от гигантского сочувствия до праведного гнева. И столь же немалый запас тщеславия и амбициозности.

В общем, идеальный набор качеств, позволяющий «на серьезных щах» отчаянно смело рассуждать на любую тему. Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне «работника умственно-культурного труда» Артура Смольянинова, о глубинном российском народе», — высказалась дочь актерской четы в блоге.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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