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МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на Украине

МИД ответил на заявления об использовании виагры для изнасилований на УкраинеМИД России: заявления об использовании виагры российскими военными лживы и провокационны

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на заявления спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен об использовании российскими военными виагры для изнасилований на Украине. Официальный ответ ведомства опубликован на сайте МИД РФ.

Как заявила представитель министерства Мария Захарова, слова Паттен «выходят за грань разумного». «Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии"»,— высказалась дипломат.

Сообщения об использовании виагры Захарова назвала «лживыми и провокационными», сравнив их с заявлениями СМИ во время ливийского кризиса в 2011 году. Так, по словам представителя МИД, Reuters в свое время писало, что «лояльные [ливийскому лидеру] Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются виагрой». Она отметила, что Запад использует «одни и те же лекала в своей гибридной войне».

Ранее Захарова обвинила Швейцарию в упущенной возможности доказать свой нейтралитет.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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