. Младшая дочка Веры Брежневой отпраздновала день рождения отца-олигарха вместе с его семьей
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Младшая дочка Веры Брежневой отпраздновала день рождения отца-олигарха вместе с его семьей

Младшая дочка Веры Брежневой отпраздновала день рождения отца-олигарха вместе с его семьей
12-летняя дочь певицы Веры Брежневой, Сара поделилась редкими фото со дня рождения своего отца, прошедшего в кругу его семьи. Украинская певица прожила несколько лет в браке с олигархом Михаилом Киперманом, подарив ему в 2009 году дочь Сару. Но спустя несколько лет пара распалась и через некоторое время блондинка вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Долгое время супруги жили в России, но весной переехали в Европу. Сейчас Вера помогает украинским беженцам, борется с депрессией и почти не выходит в свет. По слухам, бывший муж Брежневой также проживает за границей с новой семьей. У бизнесмена в браке с моделью Аленой Гайваненко родилось трое детей. Также он поддерживает теплые отношения и с дочерью Сарой, которая сегодня присутствовала на его дне рождения. Девушка редко выкладывает фото в блоге, но по такому поводу сделала исключение.
К слову, к разрыву отношений Кипермана и исполнительницы хита «Любовь в большом городе» привели частые недопонимания в семье. Карьера для артистки была важнее семьи. Об этом говорил промоутер Кирилл Чибисов, который работал с Брежневой много лет назад.
«Я вам так скажу: это просто и понятно. Этот конфликт длился долго. Любой артист — это немного сумасшедший человек. Для Веры сцена — это гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях случались постоянные конфликты Веры и Кипермана. У них же ребенок общий. Киперман считал, что она должна сидеть дома и воспитывать детей. Это была его позиция как мужчины, поэтому у Веры с ним был договор», — говорил мужчина в интервью.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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