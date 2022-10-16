. Московские производители нарастили выпуск медицинской мебели в 2 раза

Вадим Карасев

За 9 месяцев 2022-го года московские производители медицинской мебели выпустили продукцию на 703 миллиона рублей. Показатель в 2,3 раза превышает сумму за аналогичный период прошлого года, отмечается в материале на сайте мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что объемы столичного производства только вырастут: в Москве уже оформлено пять офсетных договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и продуктов детского питания.

"За восемь месяцев этого года столичные компании выпустили медицинскую мебель, в том числе хирургическую, стоматологическую и ветеринарную, на 703 миллиона рублей, что в 2,3 раза превышает показатель за январь — август 2021 года. В дальнейшем мы ожидаем существенный рост объема производства данных товаров благодаря реализации офсетного контракта. Сейчас в городе оформлено пять таких договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и детского питания с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей", — заявил Ефимов.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку медицинской мебели для столичных учреждений здравоохранения. Согласно пунктам контракта, инвестор должен за три года создать в городе новое производство, направив на это не менее 250 млн рублей. Москва, в свою очередь, обязуется в течение 10 лет приобрести у предприятия товары минимум на 5,1 млрд рублей. С 1 июля 2022 года минимальный объем инвестиций по офсетным контрактам снизили в 10 раз — до 100 миллионов рублей, что позволит расширить применение данного механизма.

"Сегодня мебель в Москве производят более 90 предприятий. Город заинтересован в привлечении новых инвесторов в отрасль. Для этого столица не только заключает офсеты, но и предоставляет застройщикам землю в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Например, Москва приняла решение выделить участок на востоке столицы под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели. Инвестор вложит в этот проект 280 миллионов рублей", — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал о повышении устойчивости российской экономики в условиях санкций. Мэр подчеркнул, что экономика субъектов и макроэкономические показатели демонстрируют, что Россия выстояла. За последние четыре года в Москве стало на 4% больше рабочих мест, что соответствует 288 тысячам мест в абсолютном выражении, а общее их количество составило уже свыше 8 миллионов.