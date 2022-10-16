. Муж Тамары Глобы рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать беды

Супруг астролога Тамары Глобы, Павел сказал о будущих тяжелых временах. Череда затмений отразиться на людях неизменно. Павел Глоба поведал россиянам о тяжелом периоде с октября по ноябрь. В это время раскроется «коридор затмений», он начнется 25 октября с солнечного затмения и завершится лунным 8 ноября. «Мы подходим к точке невозврата», - предупредил известный астролог в своем телеграме.Каждый человек, по заверению Павла Глобы, ощутит на себе влияние звезд на себе, ведь в этот момент будут решаться важные исторические события. Кроме того, люди будут чувствовать на себе сильную энергию планет, под действием которой они могут вести себя не совсем адекватно, агрессивно и резко реагировать на любые события. Поэтому каждый должен понять это и урегулировать свое поведение, чтобы не наделать бед. До 25 октября люди должны дать себе четкую установку на обдуманное поведение и после этого вплоть до 8 ноября контролировать свои эмоции.