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На полигоне в Белгородской области расстреляли мобилизованных: погибло 11 человек, пострадали 15

На полигоне в Белгородской области расстреляли мобилизованных: погибло 11 человек, пострадали 15

Появилась информация, что в Белгородской области в одной из воинских частей неизвестные расстреляли людей. В результате теракта погибли 11 человек, еще 15 оказывается помощь.

Минобороны России подтвердило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт, в результате которого погибло 11 человек. 15 получили ранения, сейчас им оказывается помощь.

Во время занятия по огневой подготовке с мобилизованными, готовящимися к спецоперации, преступники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения, — также сообщает ведомство. По данным телеграм-канала Mash, погибшие — добровольцы 138 бригады из Брянской области. Стрельба произошла еще около 10 часов утра. Пострадавшие доставлены в Валуйскую больницу. По информации телеграм-канала Baza, минимум у двух солдат огнестрельные ранения ног, у одного — груди.

Террористы были уничтожены на месте спустя несколько минут. В данный момент продолжается расследование произошедшего.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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