. Непредсказуемость Близнецов и занудство Весов: какие бытовые привычки знаков зодиака разрушают брак
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Непредсказуемость Близнецов и занудство Весов: какие бытовые привычки знаков зодиака разрушают брак

Непредсказуемость Близнецов и занудство Весов: какие бытовые привычки знаков зодиака разрушают брак

Едва ли не основной причиной разводов является «несходство характеров». Бытовые привычки, которые имеются у представителей разных знаков зодиака, часто становятся камнем преткновения в установлении нормальных отношений между супругами, и приводят к разводу. Чтобы этого избежать, неплохо бы заранее знать предрасположенность каждого знака зодиака к таким привычкам, которые могут разрушить брак.

Овен


Овны отличаются импульсивностью и несдержанностью. В спорах заводятся с пол-оборота и отчаянно доказывают свою точку зрения. В гневе могут наговорить много обидных слов. После того, как успокоятся, могут признаться что были неправы и извиниться, но неприятный осадок остается, особенно если это повторяется регулярно.

Телец


Тельцы упрямы, консервативны и ревнивы. А еще они склонны к накопительству: у них всего должно быть много и с запасом, будь то продукты, одежда или предметы быта. Эти качества обычно сочетаются в их характере, что превращает жизнь с ними в сплошное испытание.

Близнецы


Близнецы — двойственные и непредсказуемые натуры, им свойственна переменчивость в настроении. То, что Близнецам нравилось сегодня, завтра может вызвать у них отторжение. Они постоянно испытывают потребность в общении, любят часами болтать по телефону и проводить время в компании друзей. Могут давать обещания, которые даже не подумают выполнять.

Рак


Раки — самые домашние из всех знаков зодиака, и таким же стремятся сделать своего избранника. Постоянная опека, ревность и ограничения в свободе не всегда нравятся партнеру. К тому же они прирожденные манипуляторы, невероятно обидчивы и эмоциональны, из любой мелочи способны сделать настоящую трагедию, из-за чего порой жизнь с ними невыносима.

Лев


Лев рождается с уверенностью, что он — центр Вселенной и весь мир крутится вокруг него. Он требует к себе постоянного внимания и восхищения своей личностью. При этом оно должно быть взаимным: Лев не потерпит рядом с собой «серую мышку». Соответствовать таким критериям может далеко не каждый партнер.

Дева


Девы — невероятные педанты и перфекционисты. У них все расписано и разложено по полочкам, они во всем любят порядок, щепетильны и непреклонны в любых мелочах, не способны идти ни на какие компромиссы. При этом они постоянно критикуют своего партнера, стараясь подогнать его под свой шаблон жизни. Все это делает жизнь с ними серьезным испытанием.

Весы


К основным недостаткам Весов следует отнести занудство, сварливость и критицизм, которыми они портят жизнь своим близким. Хотя у представителей этого знака недостатков гораздо больше. Одна только непунктуальность и привычка везде задерживаться и повсюду опаздывать способна вывести из себя кого угодно.

Скорпион


По своей натуре Скорпион — самый скрытный и загадочный знак зодиака. Даже прожив достаточно много времени с таким представителем, можно не узнать его истинную сущность. Они искусные манипуляторы, расчетливые и эгоистичные, никому не доверяют, не прощают обиды, в определенных ситуациях могут быть мстительными и злопамятными.

Стрелец


Стрельцы надменны и высокомерны, часто ставят себя выше других и ведут нетактично по отношению к окружающим. Это может проявляться даже в мелочах. Они неорганизованны, безответственны и невероятно хвастливы. Партнеру часто приходится испытывать неловкость за их поведение в обществе, что становится причиной конфликтов.

Козерог


Козероги — известные трудоголики. Работу или дело, которым они заняты, ставят превыше всего, из-за чего обделяют вниманием своего партнера и отстраняются от домашних дел. Это нередко становится причиной конфликтов в семье. К тому же они невероятно упрямы и эгоистичны.

Водолей


Самый свободолюбивый знак зодиака, превыше всего ценящий свою независимость. Из-за этого Водолеи часто остаются холостяками или стремятся к свободным отношениям. Им безразлично мнение окружающих, они всегда делают то, что считают нужным.

Рыбы


Мечтательные и романтичные Рыбы часто витают в облаках и все время куда-то опаздывают. Они видят этот мир через розовые очки и живут своими фантазиями, что нередко становится предметом конфликтов с партнером.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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