. Новая игра стала доступна бесплатно для Xbox по Games With Gold

Вадим Карасев





С октября Microsoft стала выдавать только по 2 игры бесплатно по Games With Gold, отказавшись от проектов по обратной совместимости. Одна из них все еще доступна — это Windbound, игру можно забрать до 31 октября. Сегодня же стала доступна бесплатно и вторая игра.

Если у вас есть подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate, вы можете забрать бесплатно новую игру — это Bomber Crew Deluxe Edition. До 15 ноября она будет доступна по Games With Gold бесплатно.

Watch this video on YouTube

Отметим, что Bomber Crew — стратегический симулятор бомбардировщика в декорациях второй мировой, который имеет почти 80 баллов на Opencritic.