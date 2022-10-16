. Новая игра стала доступна бесплатно для Xbox по Games With Gold
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Новая игра стала доступна бесплатно для Xbox по Games With Gold

Новая игра стала доступна бесплатно для Xbox по Games With Gold


С октября Microsoft стала выдавать только по 2 игры бесплатно по Games With Gold, отказавшись от проектов по обратной совместимости. Одна из них все еще доступна — это Windbound, игру можно забрать до 31 октября. Сегодня же стала доступна бесплатно и вторая игра.

Если у вас есть подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate, вы можете забрать бесплатно новую игру — это Bomber Crew Deluxe Edition. До 15 ноября она будет доступна по Games With Gold бесплатно.


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Отметим, что Bomber Crew — стратегический симулятор бомбардировщика в декорациях второй мировой, который имеет почти 80 баллов на Opencritic.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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