. Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы и другие материалы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы и другие материалы

Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы и другие материалы

Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы и другие материалы


На этой неделе, с 8 по 15 октября, было не очень много новостей по подписке Game Pass. В игровой сервис добавили несколько новинок, плюс была пара анонсов и материалов по Game Pass — обо всем этом в нашей сводке.

Новые игры в Game Pass

С 8 по 15 октября в подписку Game Pass добавили следующие игры:



Coral Island (PC)



Costume Quest (Xbox)



Eville (Xbox, PC)



Dyson Sphere Program (PC)



Scorn (Xbox Series X | S, PC)

Вместе с тем, стала доступна по Game Pass Ultimate и EA Play 10-часовая версия NHL 23.

Стоит сказать, что игра Scorn, которую давно ждали игроки, и на которую многие возлагали большие надежды, получила не лучший прием от критиков и игроков.

Анонсы для Game Pass

На этой неделе для подписки Game Pass анонсировали только одну игру:



Phantom Abyss — 20 октября

Кроме того, стало известно, что ранее заявленных для подписки два проекта отложили на неопределенный срок — это игры:



Humankind



Norco

На следующей неделе Microsoft объявит об играх для подписки Game Pass на вторую половину октября, наверняка игроков ждет немало приятных сюрпризов.

Удаляют сегодня из Game Pass

В начале месяца стало известно, что эти 6 игр будут удалены из Game Pass 15 октября, сегодня их убирают из подписки:



Bloodroots (Xbox, PC, xCloud)



Echo Generation (Xbox, PC, xCloud)



Into The Pit (Xbox, PC, xCloud)



Ring of Pain (Xbox, PC, xCloud)



Sable (Xbox, PC, xCloud)



The Good Life (Xbox, PC, xCloud)

Бонусы по Game Pass Ultimate

Подписчики Game Pass Ultimate получили на этой неделе доступ к двум новым бонусам, для игр:



Apex Legends



Eville

Подробнее о них можно прочитать здесь.

Интересные новости и материалы за неделю



Second Extinction из Game Pass выйдет в полноценный релиз в ноябре



При покупке новых телевизоров Samsung игроки получат подписку Game Pass



Floppy Knights из Game Pass получает крупное обновление Graveyard Shift



Авторы Hypercharge: Unboxed вновь намекают на релиз игры в Game Pass



Microsoft хотела выпустить Game Pass на Playstation, но Sony запретила это



Стала известна стоимость добавления ARK 2 в Game Pass и продления ARK: Survival Evolved для подписки



Авторы Lost Eidolons хотят, чтобы их игра попала в подписку Game Pass



Стало известно, сколько ARK: Survival Evolved и ARK 2 будут доступны в Game Pass
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

Последние новости

В США обвинили Байдена в безразличии к проблемам американцев
В США обвинили Байдена в безразличии к проблемам американцев
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Змеи, чтобы обрести
Безверхова продолжает свою музыкальную карьеру
Безверхова продолжает свою музыкальную карьеру
Генпрокурор Болгарии обвинил русских хакеров в атаке на госсайты страны
Генпрокурор Болгарии обвинил русских хакеров в атаке на госсайты
Илону Маску предрекли судьбу Трампа
Илону Маску предрекли судьбу Трампа
Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы и другие материалы
Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы
Илона Маска назвали спонсором терроризма
Илона Маска назвали спонсором терроризма
Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика
Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного
6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий потенциал на максимум
6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий
"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев
"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на
Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику
Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси

Еще по теме

Новости Game Pass за 1-8 октября: что добавили, анонсировали, скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее
Новости Game Pass за 20-27 августа: 10+ анонсов для подписки, новые игры и интересные материалы
Новости Game Pass за 7-14 мая: новые релизы, анонсы и другие события