. Новости Game Pass за 8-15 октября: новинки в подписке, анонсы, бонусы и другие материалы

Вадим Карасев





На этой неделе, с 8 по 15 октября, было не очень много новостей по подписке Game Pass. В игровой сервис добавили несколько новинок, плюс была пара анонсов и материалов по Game Pass — обо всем этом в нашей сводке.

Новые игры в Game Pass

С 8 по 15 октября в подписку Game Pass добавили следующие игры:

Coral Island (PC)Costume Quest (Xbox)Eville (Xbox, PC)Dyson Sphere Program (PC)Scorn (Xbox Series X | S, PC)

Вместе с тем, стала доступна по Game Pass Ultimate и EA Play 10-часовая версия NHL 23.

Стоит сказать, что игра Scorn, которую давно ждали игроки, и на которую многие возлагали большие надежды, получила не лучший прием от критиков и игроков.

Анонсы для Game Pass

На этой неделе для подписки Game Pass анонсировали только одну игру:

Phantom Abyss — 20 октября

Кроме того, стало известно, что ранее заявленных для подписки два проекта отложили на неопределенный срок — это игры:

HumankindNorco

На следующей неделе Microsoft объявит об играх для подписки Game Pass на вторую половину октября, наверняка игроков ждет немало приятных сюрпризов.

Удаляют сегодня из Game Pass

В начале месяца стало известно, что эти 6 игр будут удалены из Game Pass 15 октября, сегодня их убирают из подписки:

Бонусы по Game Pass Ultimate

Bloodroots (Xbox, PC, xCloud)Echo Generation (Xbox, PC, xCloud)Into The Pit (Xbox, PC, xCloud)Ring of Pain (Xbox, PC, xCloud)Sable (Xbox, PC, xCloud)The Good Life (Xbox, PC, xCloud)

Подписчики Game Pass Ultimate получили на этой неделе доступ к двум новым бонусам, для игр:

Apex LegendsEville

Подробнее о них можно прочитать здесь.

Интересные новости и материалы за неделю

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