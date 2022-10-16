. Ольга Бузова решила занять место Анастасии Волочковой
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Ольга Бузова решила занять место Анастасии Волочковой

Ольга Бузова решила занять место Анастасии Волочковой
Миро посмеялась на фото из бани певицы и ведущей Ольги Бузовой. Известный блогер Лена Миро заявила, что Ольга Бузова везде не на своем месте. Популярный блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» отчитала поющую телеведущую Ольгу Бузову за недавнее фото из сауны. Лена Миро усмотрела в демарше Бузовой попытку составить конкуренцию балерине Волочковой. Но по словам Миро, звезде экрана явно недостает креатива.
«На место королевы банного дела, которое много лет подряд занимает Настя Волочкова в шпагате, полезла наша Оленька Бузова. Приехала в Сочи. Нашла сауну. И ка-а-ак давай фотографироваться!» - написала Лена Миро. По словам Лены Миро, феномен Ольги Бузовой в том, что она везде не на своем месте. Что бы та ни делала, за что ни бралась, получается не очень.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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