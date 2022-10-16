. "Оружия в руках не держал": известная певица раздосадована, что Талькова-младшего позвали на фронт

Вадим Карасев

41-летний Игорь Тальков-младший на днях получил повестку на фронт. Музыкант рассказал об этом в соцсетях, заявив, что ее получила его мама. Игорь не стал бежать или прятаться, а сразу заехал к ней.

По словам артиста, он и без этого часто бывает на Донбассе, однако не с оружием, а с гитарой. "Меня никто не заставит никогда брать оружие и идти убивать. Даже направлять оружие на кого-то. Мое оружие – музыка. Это мой фронт", — честно признался Тальков в микроблоге.

Певица Ольга Зарубина была знакома с отцом призванного — покойным рок-музыкантом Игорем Тальковым-старшим. Новость о повестке его сына расстроила женщину. Она считает, что артист будет бесполезным.

Я сомневаюсь, что от него будет толк. Он ведь неподготовленный совершенно человек. Наверняка, даже оружия никогда в руках не держал. Мне кажется, что артистов, журналистов и людей других творческих профессий вообще не стоит призывать на фронт, так как от них мало толка.

Ольга считает, что от звезд гораздо больше толка будет, если они станут поддерживать солдат своим искусством на гражданке.

Певица Азиза является крестной матерью одного из сыновей Талькова-младшего. Она знает, что Игорь с первых дней спецоперации поддерживает бойцов и уверена, что продолжит делать это дальше.

Игорь уже давно самомобилизован по зову своей души и велению сердца. Игорь такой человек, что обязательно пойдет в военкомат. <...> Над ним будут пули лететь, а он будет твердо стоять на ногах на земле-матушке с гитарой в руках и петь.