. Отношения США и Саудовской Аравии после сделки ОПЕК+ оценили

Вадим Карасев

FT: отношения США и Саудовской Аравии ухудшились после соглашения ОПЕК+ о добыче нефти

Отношения между США и Саудовской Аравией ухудшились на фоне договоренности стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу нефти. Такое мнение выразили эксперты газеты Financial Times

По мнению авторов статьи, на фоне ухудшения отношений с Саудовской Аравией могут значительно ослабнуть позиции США на всем Ближнем Востоке. Однако, отмечает газета, полный отказ сторон от сотрудничества практически исключен, учитывая озабоченность Белого дома действиями Ирана в регионе.

«Многие представители служб безопасности США, которые поддерживали сближение с Эр-Риядом, глубоко уязвлены. В настоящее время в лучшем случае речь идет о холодных деловых отношениях», — приводит издание мнение эксперта лондонского Международного института стратегических исследований Эмиля Хокайема.

В свою очередь один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако уверен, что в конечном итоге стороны найдут подходящую формулу взаимоотношений. «Все немного злы друг на друга сейчас. Я не думаю, что отношениям наступит конец», — уточнил он.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. На фоне таких сообщений Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес призвал Вашингтон приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Позднее Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.