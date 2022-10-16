. Ожидаемая игра Atomic Heart уже скоро получит дату релиза, сообщили разработчики
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Ожидаемая игра Atomic Heart уже скоро получит дату релиза, сообщили разработчики

Ожидаемая игра Atomic Heart уже скоро получит дату релиза, сообщили разработчики


Игра Atomic Heart скоро получит официальную дату релиза, о чем сообщили разработчики из студии Mundfish. Они опубликовали у себя в канале Telegram небольшое видео с вечеринки студии, которая, похоже, празднует выход разработки Atomic Heart на финишную стадию. В том же сообщении студия Mundfish сообщила игрокам, что «скоро объявят дату релиза».


Напомним, игра Atomic Heart изначально должна была выйти в период с сентября по декабрь 2022 года, но недавно разработчики сообщили, что сдвинули выход шутера на «ближайшую зиму». На данный момент нет точной информации, состоится релиз Atomic Heart зимой в этом году или в начале следующего года.

Atomic Heart выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза проект будет доступен по подписке Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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