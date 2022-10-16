"Перебор с имплантами": хирург рассказала, почему Ани Лорак превратилась в обрюзгшую милфу
44-летняя Ани Лорак в этом году нечасто показывается публике, но после каждого ее выхода поклонники отмечают, что певица сильно изменилась. Пластический хирург Лия Гашавели считает, что дело тут не только в возрасте.
В июле Ани впервые за полгода дала концерт и многие отметили, что она сильно располнела. К тому же, артистка не боится переборщить с косметологическими процедурами, что в итоге сыграло с ней злую шутку.
По словам Гашавели, Лорак злоупотребила филлерами на основе гиалуроновой кислоты, что вылилось в отечность и нарушение пропорций лица. К этому добавились лишний вес и возрастные изменения. В разговоре с изданием "СтарХит" хирург также отметила, что грудные импланты звезды теперь кажутся излишними.
Однако Лия считает, что не все потеряно, и под наблюдением грамотного специалиста Лорак теперь нужно установить причины набора веса и похудеть. Кроме того, по мнению специалиста, лучше вывести филеры, а импланты заменить на более подходящие, если после похудения грудь все равно будет слишком большой.
Налоговая ликвидировала бизнес Ани Лорак
Певица открыла фирму "Ани Лорак Продакшн" в 2015 году, чтобы проще было зарабатывать деньги в музыкальном бизнесе. Получалось у нее отлично: годовые доходы могли достигать 40 миллионов рублей. Однако в 2021 году у артистки появились проблемы с налоговой и разрешить их так и не удалось.
11 октября компания Лорак была ликвидирована, а причиной стали "недостоверные сведения", которые она отправляла в налоговую. Ани все еще может продолжать зарабатывать с помощью открытого в России ИП, однако делать этого пока не планирует. Следующий тур она собирается провести в Германии.