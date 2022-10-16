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"Перебор с имплантами": хирург рассказала, почему Ани Лорак превратилась в обрюзгшую милфу

"Перебор с имплантами": хирург рассказала, почему Ани Лорак превратилась в обрюзгшую милфу

44-летняя Ани Лорак в этом году нечасто показывается публике, но после каждого ее выхода поклонники отмечают, что певица сильно изменилась. Пластический хирург Лия Гашавели считает, что дело тут не только в возрасте.

В июле Ани впервые за полгода дала концерт и многие отметили, что она сильно располнела. К тому же, артистка не боится переборщить с косметологическими процедурами, что в итоге сыграло с ней злую шутку.


По словам Гашавели, Лорак злоупотребила филлерами на основе гиалуроновой кислоты, что вылилось в отечность и нарушение пропорций лица. К этому добавились лишний вес и возрастные изменения. В разговоре с изданием "СтарХит" хирург также отметила, что грудные импланты звезды теперь кажутся излишними.

Невозможно не обратить внимание на чрезмерно большие импланты для ее роста. Вероятно, увеличение груди также произошло на фоне набора веса. И, если раньше размер грудных имплантов смотрелся адекватно, то сейчас не очень.

Однако Лия считает, что не все потеряно, и под наблюдением грамотного специалиста Лорак теперь нужно установить причины набора веса и похудеть. Кроме того, по мнению специалиста, лучше вывести филеры, а импланты заменить на более подходящие, если после похудения грудь все равно будет слишком большой.


Налоговая ликвидировала бизнес Ани Лорак

Певица открыла фирму "Ани Лорак Продакшн" в 2015 году, чтобы проще было зарабатывать деньги в музыкальном бизнесе. Получалось у нее отлично: годовые доходы могли достигать 40 миллионов рублей. Однако в 2021 году у артистки появились проблемы с налоговой и разрешить их так и не удалось.

11 октября компания Лорак была ликвидирована, а причиной стали "недостоверные сведения", которые она отправляла в налоговую. Ани все еще может продолжать зарабатывать с помощью открытого в России ИП, однако делать этого пока не планирует. Следующий тур она собирается провести в Германии.

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По материалам: uposters.ru

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