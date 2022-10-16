. По какой причине мужчины часто влюбляются в женщин старше 45

Молодая девчонка, женщина в расцвете сил или дама постарше? У каждого мужчины есть свои предпочтения, однако статистика неумолима: все больше представителей сильного пола влюбляются в женщин старше 45 лет. Почему так происходит и чем зрелость привлекает мужчин?

Почему мужчины часто влюбляются в женщин старше 45

Они точно знают, что им нужно

Взрослые мужчины не оценят тягу молодых девушек к игре в сложные отношения, романтичную драму. Они хотят спокойствия и уверенности, которые способна подарить только женщина постарше. Они уже не сомневаются в своих приоритетах и давно разобрались в себе. Как следствие, отношения становятся гармоничными, понятными, открытыми.





Понимают жизнь и других людей

Даже мужчина, который младше женщины, сможет оценить ее зрелый взгляд на жизнь, ценный опыт. Дамы, которым больше 45, больше не витают в облаках, они ценят маленькие радости и умеют наслаждаться жизнью. Это чувство передается и ее избраннику, он понимает, что ему есть чему поучиться. Есть множество примеров, когда мужчина рядом с такой женщиной наконец начинал успешный путь к своей цели и добивался очень многого.

Они уверены в себе и независимы

Зрелость исключает внутренние метания и поиски себя. Все эти этапы давно пройдены. Когда человек уверен в себе, не ищет одобрения со стороны окружающих, лести, восхищения и комплиментов, он располагает к себе. Такое поведение очень привлекательно для мужчин, потому нет ничего удивительного в его повышенной заинтересованности.

Женщины старше 45 эмоционально зрелые

Пока девчонки обижаются или скандалят, взрослая женщина идет на открытый диалог. С ней легко решать любые вопросы, договариваться и устранять недопонимание.

У них более тонкий вкус

Постоянные перемены, активность и фонтан эмоций утомляют некоторых мужчин. Они тянутся к зрелой даме, которая знает, и как дом обустроить со вкусом, и как подчеркнуть свои собственные плюсы, да еще при этом ищет источник энергии не вовне, а в своих интересах.

Более интеллектуальны

Нам всегда интереснее разговаривать с людьми, которые умеют делать собственные выводы, размышлять и рассуждать на разные темы. Потому мужчины влюбляются в женщин постарше, ведь они более начитаны, образованны. Какую бы тему вы ей ни предложили, она вас с интересом выслушают и найдет что ответить.





Женщины постарше финансово стабильны и независимы

Не все мужчины готовы полностью обеспечивать свою избранницу, а женщина старше 45 лет часто бывает финансово независима. Многие из них успели построить хорошую карьеру, умеют планировать бюджет и грамотно им распоряжаться. Это привлекает практичных мужчин, ведь они понимают, что не придется удовлетворять пустые капризы своей партнерши.

Они заботятся о мужчине

Женщины, которые старше избранника, могут испытывать удовольствие от заботы о нем. Если ему это приятно, то все остаются довольны и счастливы. Но даже если мы не говорим о «маменькином сынке», все равно теплая забота и участие, а не перетягивание одеяла на себя, очень приятны многим мужчинам.