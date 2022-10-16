. Поддержку строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры расширили

За счет Фонда национального благосостояния организации смогут взять долгосрочные кредиты не только на новые проекты, но и на завершение уже начатых объектов. Такое постановление Правительства от 6.10.2022 вступает в силу 16 октября.

Кредит, как и прежде, предоставляется на обновление систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.

«Главная цель — сократить затраты на содержание коммунальных сетей, в том числе за счет снижения их аварийности и повышения энергоэффективности, снизить объемы загрязненных стоков, попадающих в водоемы, повысить качество коммунальных услуг для людей», — отмечается на сайте кабмина.

Средства на реализацию таких проектов выдаются Фондом содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3 процента годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ может составлять до 80 процентов.



