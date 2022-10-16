. Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика

Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика

Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика

Существует мнение, что новый 12-ти месячный цикл может заладиться только у тех, кто постарался подружиться с новым восточным тотемом. Для достижения этой цели необходимо продумать все мелочи, начиная с нарядов, декора елки и дома, заканчивая праздничным меню.

Что можно и что нельзя готовить на Новый год Кролика 2023

Кролик, как животное травоядное, обожает травку. Догадаться об этом несложно. Этот факт наталкивает многих на мысль о том, что новый тотем будет рад видеть на праздничном столе любые салатные блюда, однако, на деле это не так. Этот грызун в природе, обычно, не желает делить с кем-то свою добычу. Это значит, что угощать гостей морковкой в Новый 2023 Год не стоит.


Водяному Кролику понравится наличие всевозможных нарезок на столе: сырное, колбасное, фруктовое и овощное ассорти.

Кролик не привередлив к приготовлению блюд. Пищу можно варить, жарить, запекать, тушить, коптить.

Кролику обязательно понравятся простые яства, в которых используются обычные продукты. В салатах и гарнирах рекомендуется использовать следующие овощи:

  • картофель:
  • морковь;
  • свекла.

Существует поверье, что на праздничном столе должно быть не менее 12 блюд. Сюда включаются салаты и холодные закуски, мясные или рыбные горячие блюда, гарниры, десерты, фрукты и сладости. Грядущий год Кролика позволит хозяйкам накрыть вкусный стол достаточно быстро и просто. Не рекомендуется в последний день экспериментировать с новыми блюдами, предпочтение стоит отдать проверенным рецептам.

Как сервировать стол, главные цвета

В 2023 году полноценным хозяином станет гордый грызун Кролик, который хоть и не любит излишеств, но требует встречать его с шиком! Первое, что нужно сделать в процессе подготовки к празднику, – позаботиться о сервировке. Она должна быть хорошо продуманной, изящной. Накройте стол льняной или хлопковой скатертью (синтетику новый тотем не переносит на дух, он является поклонником всего натурального), достаньте из шкафа лучшую посуду.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика
Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного
6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий потенциал на максимум
6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий
"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев
"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на
Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику
Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику
Жанну Фриске должна была заменить сестра
Жанну Фриске должна была заменить сестра
Виктория Исаковой показала подросших дочерей – свою и Дарьи Мороз
Виктория Исаковой показала подросших дочерей – свою и Дарьи Мороз
Шукшина решила отсудить деньги у Бабкиной
Шукшина решила отсудить деньги у Бабкиной
Иван Охлобыстин сцепился с Дмитрием Назаровым
Иван Охлобыстин сцепился с Дмитрием Назаровым
Хайди Клум со своей дочерью Лени снялась для бренда нижнего белья (5 фото + видео)
Хайди Клум со своей дочерью Лени снялась для бренда нижнего белья (5
Аналитик назвал события в Европе энергетическим шоком невиданных масштабов
Аналитик назвал события в Европе энергетическим шоком невиданных
На полигоне в Белгородской области расстреляли мобилизованных: погибло 11 человек, пострадали 15
На полигоне в Белгородской области расстреляли мобилизованных:

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси

Еще по теме

Годом какого животного будет наступающий 2023-й
Несколько блюд, которые стоит приготовить на новогодний стол 2023 года
Какое животное по Восточному гороскопу будет являться покровителем 2023 года
Когда наступает год Чёрного Водяного Кролика по восточному календарю