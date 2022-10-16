. Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика

Существует мнение, что новый 12-ти месячный цикл может заладиться только у тех, кто постарался подружиться с новым восточным тотемом. Для достижения этой цели необходимо продумать все мелочи, начиная с нарядов, декора елки и дома, заканчивая праздничным меню.

Что можно и что нельзя готовить на Новый год Кролика 2023

Кролик, как животное травоядное, обожает травку. Догадаться об этом несложно. Этот факт наталкивает многих на мысль о том, что новый тотем будет рад видеть на праздничном столе любые салатные блюда, однако, на деле это не так. Этот грызун в природе, обычно, не желает делить с кем-то свою добычу. Это значит, что угощать гостей морковкой в Новый 2023 Год не стоит.





Водяному Кролику понравится наличие всевозможных нарезок на столе: сырное, колбасное, фруктовое и овощное ассорти.

Кролик не привередлив к приготовлению блюд. Пищу можно варить, жарить, запекать, тушить, коптить.

Кролику обязательно понравятся простые яства, в которых используются обычные продукты. В салатах и гарнирах рекомендуется использовать следующие овощи:

картофель:

морковь;

свекла.

Существует поверье, что на праздничном столе должно быть не менее 12 блюд. Сюда включаются салаты и холодные закуски, мясные или рыбные горячие блюда, гарниры, десерты, фрукты и сладости. Грядущий год Кролика позволит хозяйкам накрыть вкусный стол достаточно быстро и просто. Не рекомендуется в последний день экспериментировать с новыми блюдами, предпочтение стоит отдать проверенным рецептам.

Как сервировать стол, главные цвета

В 2023 году полноценным хозяином станет гордый грызун Кролик, который хоть и не любит излишеств, но требует встречать его с шиком! Первое, что нужно сделать в процессе подготовки к празднику, – позаботиться о сервировке. Она должна быть хорошо продуманной, изящной. Накройте стол льняной или хлопковой скатертью (синтетику новый тотем не переносит на дух, он является поклонником всего натурального), достаньте из шкафа лучшую посуду.