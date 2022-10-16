. Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации

Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации

Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизацииВолодин: приемная Госдумы приоритетно рассмотрит обращения о проблемах с мобилизациейСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Приемная Государственной Думы будет в приоритетном порядке рассматривать жалобы россиян на нарушения при частичной мобилизации. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, во время частичной мобилизации возникают разные ситуации. Он призвал всех граждан, которые столкнулись с проблемами, обращаться в приемную Думы, там рассмотрят все обращения и отреагируют на них.

«Мимо проблем никто проходить не будет», — подчеркнул он.

Также Володин написал, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация в России достигла целей и решила свои задачи. Он добавил, что мобилизационные мероприятия должны завершиться в течение двух недель, необходимо, чтобы они прошли в соответствии с федеральными законами, указами президента России Владимира Путина и нормативными актами.

Начиная с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. Президент России Владимир Путин поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации
Приемная Думы приоритетно рассмотрит жалобы россиян на нарушения при
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 октября 2022 года: необходимо быть осторожными и предусмотрительными
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 октября 2022 года: необходимо быть
Китай призвал своих граждан срочно покинуть Украину
Китай призвал своих граждан срочно покинуть Украину
Непредсказуемость Близнецов и занудство Весов: какие бытовые привычки знаков зодиака разрушают брак
Непредсказуемость Близнецов и занудство Весов: какие бытовые привычки
Четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до зимнего уровня
Четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до зимнего
Московские производители нарастили выпуск медицинской мебели в 2 раза
Московские производители нарастили выпуск медицинской мебели в 2 раза
Папа Римский заявил о необходимости реформ международных организаций
Папа Римский заявил о необходимости реформ международных организаций
20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 18-21 октября + релизы в Game Pass
20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 18-21 октября + релизы в
В России вдвое вырос спрос на чемоданы и рюкзаки
В России вдвое вырос спрос на чемоданы и рюкзаки
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox Sereis X и Playstation 5
Инсайдер: AAA-студии уже получили девкиты более мощных версий Xbox
Хэллоуин в 2022 году отпразднуем в ночь с понедельника на вторник
Хэллоуин в 2022 году отпразднуем в ночь с понедельника на вторник
"Хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный" – экс-канцлер Австрии Курц рассказал в мемуарах о Путине
"Хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
Когда в октябре 2022 года на Землю обрушится пик магнитных бурь и как справиться с всплеском солнечной активности
Когда в октябре 2022 года на Землю обрушится пик магнитных бурь и как
Гороскоп от Анжелы Перл на 16 октября 2022 года: постарайтесь разобраться в себе
Гороскоп от Анжелы Перл на 16 октября 2022 года: постарайтесь
В Великобритании предсказали отставку Трасс через пару недель
В Великобритании предсказали отставку Трасс через пару недель
Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире

Еще по теме

Володин заявил о важности проведения мобилизации в соответствии с законом
В Бурятии заявили о завершении частичной мобилизации
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации