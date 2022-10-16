. Пришедшему за загранпаспортом россиянину вручили повестку

Вадим Карасев

«Фонтанка»: жителю Санкт-Петербурга вручили повестку при получении загранпаспорта СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

В Санкт-Петербурге вручили повестку местному жителю при получении загранпаспорта. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал 25-летний Александр, в его военном билете была прописана военно-учетная специальность «водитель». Лист размером А4, на котором распечатаны повестка и извещение, ему вручил мужчина в штатском. В результате россиянина обязали явиться в военкомат на следующий день «для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации».

Александр уточнил, что он не учился на военной кафедре и не проходил срочную службу. «Мой военком просто записал мне ВУС по диплому и по наличию водительских прав. Военный билет мне оформили по негодности по здоровью. У меня категория В, второй разряд», — добавил он.

Как отмечает издание, в администрации Фрунзенского района заявили, что сотрудник военного комиссариата находится в Федеральной миграционной службе на законных основаниях и имеет право заполнять и вручать повестку.

Ранее в Москве мобилизовали забронированного работника банка без боевого опыта. С 2005 по 2007 год мужчина проходил срочную службу в российской армии, а с 2007 по 2010 служил по контракту прапорщиком, после чего был уволен в запас.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. Президент России Владимир Путин поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».