. "Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев

"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев

59-летний Сергей Зверев в буквальном смысле оказался в шоке от поведения своих соседей-беженцев. Знаменитый парикмахер пожаловался, что они пьянствуют в подъезде. В результате шоумен был вынужден вызвать полицию.

Сергей Зверев пожаловался в личном блоге на бытовые проблемы, связанные с аморальным образом жизни его соседей.


Помогите, пожалуйста, советом, как бороться с неадекватными и агрессивными соседями. Сил моих больше нет! Месяца два назад в соседнюю квартиру въехали беженцы. Женщина Арина лет сорока и две ее племянницы. Арина курит и бухает, аж весь подъезд пропах алкоголем и сигаретами, а я не выношу табачную вонь. Консьержка постоянно делает замечания. Результата нет!

По словам Сергея Зверева, в ту злосчастную квартиру постоянно наведываются пьяные парни и девушки, которые мешают окружающим.

Сегодня ночью я проснулся от шума на улице и от вони! Окно было приоткрыто — и что я увидел! У подъезда сидит племянница Арины с абсолютно пьяной женщиной! Обе дымят как паровозы, а рядом стоят бутылки из-под алкоголя. Ржут как лошади и громко разговаривают! Арина вышла и вместо того, чтобы увести обеих, тоже стала курить и ржать, и вся вонь мне в окно!

Артист попытался пообщаться с дебоширками, однако это ни к чему не привело: соседки просто-напросто не захотели слушать Сергея.

"Они послали меня матом! Выходит, если ты беженец тебе можно так себя вести! Можно в чужом доме вонять и хамить! Вызвал полицию. Увидев их, племянница Арины тут же ринулась в подъезд, оставив у дома окурки и бутылки. Я — к двери и что вижу: пьяная женщина шатается и бьется то об мою дверь, то об дверь соседей! Затем ее стало тошнить у моей двери! Слава Богу, Арина открыла дверь своей квартиры, и женщина блеванула ей на коврик! Я не знаю, что делать и куда жаловаться! Говорил с Ариной и раньше про вонь. Ответ был, мол, не нравится — не нюхай!" - посетовал Зверев.


Зверев рассказал о возвращении Галкина в Россию

Как считает Сергей Зверев, признанного иноагентомом в России Максима Галкина* вскоре вновь можно будет увидеть гастролирующим по родной стране.

Алла Борисовна поехала лечиться. Я об этом говорил сразу. Это очень крутой пиар. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика
Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного
6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий потенциал на максимум
6 советов о том, как стать продуктивнее и раскрыть свой творческий
"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев
"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на
Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
Формат Дом-2 сильно изменился — участников лишили сотовой связи
Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику
Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику
Жанну Фриске должна была заменить сестра
Жанну Фриске должна была заменить сестра
Виктория Исаковой показала подросших дочерей – свою и Дарьи Мороз
Виктория Исаковой показала подросших дочерей – свою и Дарьи Мороз
Шукшина решила отсудить деньги у Бабкиной
Шукшина решила отсудить деньги у Бабкиной
Иван Охлобыстин сцепился с Дмитрием Назаровым
Иван Охлобыстин сцепился с Дмитрием Назаровым
Хайди Клум со своей дочерью Лени снялась для бренда нижнего белья (5 фото + видео)
Хайди Клум со своей дочерью Лени снялась для бренда нижнего белья (5
Аналитик назвал события в Европе энергетическим шоком невиданных масштабов
Аналитик назвал события в Европе энергетическим шоком невиданных
На полигоне в Белгородской области расстреляли мобилизованных: погибло 11 человек, пострадали 15
На полигоне в Белгородской области расстреляли мобилизованных:

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси
Профессиональная забота об автомобилях LADA в Беларуси

Еще по теме

Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями
Сергей Зверев рассказал об извращениях горничной
Сергей Зверев удивил подтянутой фигурой
Сергея Зверева затравили в торговом центре