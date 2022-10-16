"Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев
59-летний Сергей Зверев в буквальном смысле оказался в шоке от поведения своих соседей-беженцев. Знаменитый парикмахер пожаловался, что они пьянствуют в подъезде. В результате шоумен был вынужден вызвать полицию.
Сергей Зверев пожаловался в личном блоге на бытовые проблемы, связанные с аморальным образом жизни его соседей.
По словам Сергея Зверева, в ту злосчастную квартиру постоянно наведываются пьяные парни и девушки, которые мешают окружающим.
Артист попытался пообщаться с дебоширками, однако это ни к чему не привело: соседки просто-напросто не захотели слушать Сергея.
"Они послали меня матом! Выходит, если ты беженец тебе можно так себя вести! Можно в чужом доме вонять и хамить! Вызвал полицию. Увидев их, племянница Арины тут же ринулась в подъезд, оставив у дома окурки и бутылки. Я — к двери и что вижу: пьяная женщина шатается и бьется то об мою дверь, то об дверь соседей! Затем ее стало тошнить у моей двери! Слава Богу, Арина открыла дверь своей квартиры, и женщина блеванула ей на коврик! Я не знаю, что делать и куда жаловаться! Говорил с Ариной и раньше про вонь. Ответ был, мол, не нравится — не нюхай!" - посетовал Зверев.
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* внесен Минюстом РФ в список иноагентов