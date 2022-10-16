. "Проснулся от шума и вони": Сергей Зверев пожаловался на "блюющих" соседей-беженцев

Вадим Карасев

59-летний Сергей Зверев в буквальном смысле оказался в шоке от поведения своих соседей-беженцев. Знаменитый парикмахер пожаловался, что они пьянствуют в подъезде. В результате шоумен был вынужден вызвать полицию.

Сергей Зверев пожаловался в личном блоге на бытовые проблемы, связанные с аморальным образом жизни его соседей.



Помогите, пожалуйста, советом, как бороться с неадекватными и агрессивными соседями. Сил моих больше нет! Месяца два назад в соседнюю квартиру въехали беженцы. Женщина Арина лет сорока и две ее племянницы. Арина курит и бухает, аж весь подъезд пропах алкоголем и сигаретами, а я не выношу табачную вонь. Консьержка постоянно делает замечания. Результата нет!

По словам Сергея Зверева, в ту злосчастную квартиру постоянно наведываются пьяные парни и девушки, которые мешают окружающим.

Сегодня ночью я проснулся от шума на улице и от вони! Окно было приоткрыто — и что я увидел! У подъезда сидит племянница Арины с абсолютно пьяной женщиной! Обе дымят как паровозы, а рядом стоят бутылки из-под алкоголя. Ржут как лошади и громко разговаривают! Арина вышла и вместо того, чтобы увести обеих, тоже стала курить и ржать, и вся вонь мне в окно!

Артист попытался пообщаться с дебоширками, однако это ни к чему не привело: соседки просто-напросто не захотели слушать Сергея.

"Они послали меня матом! Выходит, если ты беженец тебе можно так себя вести! Можно в чужом доме вонять и хамить! Вызвал полицию. Увидев их, племянница Арины тут же ринулась в подъезд, оставив у дома окурки и бутылки. Я — к двери и что вижу: пьяная женщина шатается и бьется то об мою дверь, то об дверь соседей! Затем ее стало тошнить у моей двери! Слава Богу, Арина открыла дверь своей квартиры, и женщина блеванула ей на коврик! Я не знаю, что делать и куда жаловаться! Говорил с Ариной и раньше про вонь. Ответ был, мол, не нравится — не нюхай!" - посетовал Зверев.

Зверев рассказал о возвращении Галкина в Россию

Как считает Сергей Зверев, признанного иноагентомом в России Максима Галкина* вскоре вновь можно будет увидеть гастролирующим по родной стране.

Алла Борисовна поехала лечиться. Я об этом говорил сразу. Это очень крутой пиар. А что касается Макса, он вернется и будет собирать стадионы.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов