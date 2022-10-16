. Razer представили беспроводные наушники для Xbox — Hammerhead HyperSpeed
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Razer представили беспроводные наушники для Xbox — Hammerhead HyperSpeed

Razer представили беспроводные наушники для Xbox — Hammerhead HyperSpeed


Компания Razer представила новые наушники Razer Hammerhead HyperSpeed. Они выходят в релиз в ноябре по цене в $149,99. Наушники интересны тем, что они являются беспроводными, компактными и способны работать не только с приставкой Xbox. При этом, есть похожая, но менее функциональная, модель для Playstation.

Razer интересно подошла к дизайну наушников. Каждая консоль получает модель Hammerhead HyperSpeed своего цвета. На Xbox это черные наушники с зелеными оттенками, а на Playstation это сочетание белых и синих цветов. Сама модель наушников оснащена активным шумоподавлением и световыми эффектами Chroma RGB. В комплекте идет USB адаптер.

При этом, модель для Xbox более функциональна, чем модель для Playstation, что отмечают сами представители Razer. Так версия Hammerhead HyperSpeed для Xbox работает с Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC через передатчик, плюс с любыми устройствами, которые имеют Bluetooth. Что касается версии для Playstation, она работает только с консолями Playstation, PC и устройствами через Blueetoth, то есть использовать ее с Xbox не получится.



Razer обещает, что передатчик USB-C HyperSpeed ​​обеспечит воспроизведение звука с малой задержкой (от 25 до 35 мс). Сами наушники могут проработать около 8 часов при полном зарядке, с чехлом зарядки хватит примерно на 30 часов использования. Hammerhead HyperSpeed ​​оснащены двумя микрофонами с «шумоподавлением окружающей среды».


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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