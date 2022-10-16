. Разработчики Minecraft Legends представили полноценный 9-минутный геймплей
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Разработчики Minecraft Legends представили полноценный 9-минутный геймплей

Разработчики Minecraft Legends представили полноценный 9-минутный геймплей


Представленная в июне этого года игра Minecraft Legends должна выйти в первой половине 2023 года, при этом официальная дата пока не названа. Ее релиз должен состояться до середины 2023 года, и в ходе трансляции Minecraft Live разработчики показали полноценный геймплей.

Ниже можно посмотреть более 9 минут полноценного игрового процесса Minecraft Legends. В ролике показывают исследование мира, строительство, добычу ресурсов и многое другое.


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Напомним, что сразу после релиза Minecraft Legends будет доступна в Game Pass на Xbox и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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