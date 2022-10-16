. Рита Дакота прямо перед концертом оказалась под капельницей

Певица Рита Дакота свалилась за несколько часов до концерта. Певица храбрится, что выйдет к зрителям в любом состоянии. Вечером 16 октября у певицы Риты Дакоты запланирован концерт в Москве. Но за пару часов до начала шоу 32-летняя девушка вышла в соцсети и показала фанатам, что лежит под капельницей и находится под присмотром врача.«Друзья, я же говорила, что даже мертвая выйду к вам… Ну вот – капельница, доктор, – сказала Рита в Telegram, показывая свою обстановку. – Это новый уровень. Пацаны ржут, что раньше перед концертом мы пили шампанское, а теперь мы перед концертом ставимся капельничками. Вот так вот». «Будни артиста гастролирующего… Зато sold out (все билеты проданы, - Прим. авт.)». Есть ли у нее какие-нибудь проблемы со здоровьем, или же артистка просто переутомилась - Дакота уточнять не стала. Ранее Рита обратилась к своим фанатам с просьбой исполнить ее мечту - раскупить все билеты на этот концерт.