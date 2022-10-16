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Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире

Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартиреЮрист Редин: войти в квартиру с проверкой могут без согласия собственника

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин перечислил причины возможной проверки квартиры и рассказал о праве некоторых структур осматривать жилье без согласия собственника. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что не все компании и органы обладают полномочиями наносить визиты с проверкой по месту жительства гражданина. По его словам, Госжилинспекция и коммунальные службы вправе проводить проверки только с разрешения собственника квартиры. Федеральная налоговая служба (ФНС) может запросить доступ в квартиру, если владелец ведет на дому предпринимательскую деятельность и, как правило, уведомляет о предстоящем посещении заблаговременно.

Редин уточнил, что полиция может заходить внутрь только при наличии постановления на обыск или при обнаружении какой-либо угрозы, например, если слышны свидетельствующие о насилии звуки внутри помещения. «Если речь идет о сотрудниках органов опеки и попечительства, то владелец жилья вправе им отказать и не впускать их в дом, но этот факт будет отмечен», — добавил юрист.

Он уточнил, что за отказ от проверки человека могут привлечь к ответственности. Если речь идет о сотрудниках полиции, то недопуск может квалифицироваться как неповиновение законному требованию. «Еще один вариант ответственности — гражданская. Например, если не пустить сотрудника коммунальной службы, и это приведет к прорыву водопроводных труб, вина будет возложена на жильца, а не на обслуживающую компанию», — предупредил Редин.

Ранее россиянам назвали последствия распития алкоголя во дворе или подъезде жилого дома. За такое правонарушение может грозить административная ответственность или штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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