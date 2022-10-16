Русская православная церковь 17 октября 2022 года чтит память святого Иерофея Афинского
Согласно православному календарю, 17 октября церковь чтит память святого мученика Иерофея Афинского, который пострадал за веру во второй половине I столетия. В народе данный праздник называют днем Ерофея Лешегона, он считается неблагоприятным. Согласно поверьям, 17 октября устраивает шабаш вся нечисть на земле.
Церковь 17 октября вспоминает о святом мученике Иерофее Афинском
О святом Иерофее до наших времен дошло очень мало сведений. Жил он в период I столетия в Афинах и являлся членом Аеропага. Дружил с Дионисием Ареопагитом, которого церковь почитает накануне 16 октября. Вместе с ним обучался Слову Божьему в апостола Павла и принял крещение. Вскоре учитель рукоположил Иерофея в сан епископа.
Иерофей был мудрым и справедливым епископом. Погиб святой от рук язычников во второй половине I столетия. Особо почитается Иерофей верующими в Испании и Греции.
Приметы и традиции в церковный праздник 17 октября 2022 года
День памяти святого Иерофея на Руси считали неблагоприятным и все из-за того, что 17 октября лешие, перед тем, как отправиться в свое подземное царство, устраивали шабаш. Они веселились во всю и готовились к зимней спячке. Вместе с собой лешие забирают осеннее тепло, животных и птиц.
Считалось, что лешие начинают веселиться на рассвете 17 октября и продолжают до следующего утра, пока петухи не запоют. Они могут шастать не только по лесу, но и по самой деревне. Люди, боясь их встретить, старались провести весь день дома. На окна и двери вешали чеснок с луком, а комнаты святили травяным настоем с надеждой, что нечисть испугается и не сможет навредить жильцам.
Боялись люди в день Иерофея ходить в лес, поскольку легко можно было в нем заблудиться. Это все были проделки лешего, чтобы заманить человека на свою сторону. Кому, все-таки, обязательно приходилось идти в лес 17 октября, брал с собой березовую ветку и хлеб с солью. Ветка помогала отгонять лешего.
Его же было распознать легко. Леший никогда не ведет себя тихо. Если начинает подниматься сильный ветер, слышно свист и хлопки — значит он ходит очень близко. Тогда стоит человеку начать махать вокруг себя березовой веткой, чтобы нечисть не могла к нему поступиться. Хлеб с солью часто оставляли при входе в лес, тем самым задобряя нечисть.
По погоде 17 октября прадеды предугадывали силу наступающей зимы. Если с Ерофеева дня резко начинало холодать, то зима окажется суровой и снежной. А если праздник выдался теплым и ясным, то зима наступит поздно, и свой характер покажет на ранее февраля.