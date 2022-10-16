. Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд
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Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд

Сергей Соседов в шоке от нарядов звезд
Музыкальный критик Сергей Соседов в ужасе от того, как одеваются знаменитости. Ведущий и журналист раскритиковал наряды современных знаменитостей. Музыкальный критик отметил, что раньше артисты стремились создавать запоминающиеся и узнаваемые образы, а сейчас — просто бездумно меняют наряды. «Ужасные совершенно наряды. Я считаю, что это большой бич сегодня. Безвкусно, но дорого одетые певицы. И мне хочется при этом их спросить — вы вообще себя в зеркало видели?» — заявил Соседов.
Критик обвинил в таком положении дел дизайнеров. По его мнению, они не стремятся создавать артистам раскрывающие образы, а пытаются самореализоваться за их счет. «Безвкусные наряды певиц, это беда большая. Практически нет талантливых дизайнеров», — высказался Сергей в беседе с 5-tv.ru.
# Шоу-бизнес Соседов Сергей
По материалам: z-aya

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