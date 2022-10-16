. Сергея Шнурова растоптала Ольга Кормухина

Певец Сергей Шнуров не впечатлил своим творчеством артистку. Звезда 90-х Ольга Кормухина считает, что на нынешнем шоу-бизнесе можно ставить жирный крест. Особенно 62-летняя Заслуженная артистка России негодует по отношению к молодым исполнителям. Она считает их совершенно никуда не годными. «Мы говорим об искусстве. Искусства там нет давно», — категорично заявила Кормухина на пресс-конференции, посвященной молодым музыкантам.На российской сцене практически нет ни талантливых музыкантов, ни голосистых исполнителей, считает певица. А когда лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова сравнили с композитором Петром Чайковским, она вообще едва пришла в себя от возмущения. «Как можно сравнивать Шнура с Чайковским? Чайковский останется Чайковским, а шнурок шнурком», — не сдерживая эмоций сказала звезда. Отдельно она подчеркнула свое нежелание отвечать на вопросы, связанные с творчеством Филиппа Бедросовича, с которым у певицы затяжной конфликт. Она его критикует за «попсятину», а тот в ответ утверждает, что Кормухина просто его любит, но не знает, как признаться в чувствах более цивилизованным образом без подколок и попыток как-то задеть побольнее. Но у Ольги Борисовны и тут свое мнение, она считает, что Бедросович взъелся на нее еще 34 года назад, когда она не ответила на чувства молодого и дерзкого болгарина, пишет Пятый канал.