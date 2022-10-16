. СМИ: Путин намерен встретиться с членами Совета безопасности в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с членами Совбеза РФ. Об этом журналист Павел Зарубин сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на телепередачу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, 16 октября.

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России», — написал он. Информации о тематике возможной встречи на данный момент нет.

Предыдущее оперативное заседание Совбеза прошло 10 октября, тогда глава российского государства подтвердил нанесение массированного удара по критически важным инфраструктурным объектам Украины в качестве реакции на проводимые Киевом диверсии на территории России.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета», 16 октября на всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщили о раздавшихся взрывах в том числе в Киеве.