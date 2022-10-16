. Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме
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Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме

Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме
Актер Михаил Ефремов попал в тюрьму из-за смертельного ДТП. Артист продолжает отбывать срок в колонии Белгородской области, куда его определили за ДТП со смертельным исходов в центре Москвы в июне 2020-го года. После первого потрясения артист успел освоиться в местах заключения и даже пользуется там авторитетом. Коллеги по несчастью и администрация исправительного учреждения называют его уважительно — дядя Миша и позволяют встречаться с приезжающими на свидание друзьями и родственниками. А еще лагерные цензоры не знают покоя, перечитывая тонны писем, которые приходят на имя звездного арестанта со всех концов света. Послания приходят в электронном виде, но адресату доставляются уже в распечатанном на принтере виде. Выходит весьма накладно для лагерного бюджета, но нельзя же запретить народу выражать любовь и поддержку своему кумиру. «Я уже раздала его адрес — со всего мира тюки писем приходят. Почта останавливается — сотрудники не в силах все обработать. Там каждое письмо цензоры должны просмотреть. Электронка, кстати, тоже просматривается. К брату письма из электронной почты поступают уже в распечатанном виде. Это принтер, бумага!»,  — рассказала сестра Ефремова Анастасия.
И ладно бы только письма, но местная почта тоже буквально завалена посылками на имя знаменитого сидельца. Шлют все подряд вплоть до еды, но чаще всего почему-то носки. И в основном теплые, изготовленные своими руками. «А сколько ему тетеньки со всей России носков связали! Всю колонию можно одеть. И носки, и другие теплые вещи — чего только не шлют. Из-за этого первое время тоже стопорилась работа почты — посылки приходили отовсюду. Даже из Швейцарии почему-то. Как ни странно», — рассказала родственница артиста. Она добавила, что ждет возвращения брата, а вместе с ней его жена Софья и все шесть детей от разных женщин. «Да, все непросто. Но Мишка есть. Он нам нужен. И мы его любим», — подвела итог беседы с aif.ru Анастасия. Она надеется, что ему изменят меру пресечения и переведут на свободное поселение. Тогда он получит право на мобильник и звонки своим близким в удобное время. А пока хорошо уже то, что звезда кинематографа сыт, обут, одет и оставил в прошлом вредные привычки, которые его сгубили.
# Шоу-бизнес Ефремов Михаил
По материалам: z-aya

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