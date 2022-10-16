. Старшая дочка Веры Глаголевой отметила 44-летие вместе с отцом, живущим в США
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Старшая дочка Веры Глаголевой отметила 44-летие вместе с отцом, живущим в США

Старшая дочка Веры Глаголевой отметила 44-летие вместе с отцом, живущим в США
Дочь актрисы Веры Глаголевой, Анна поделилась фото с 78-летним Родионом Нахапетовым, который  специально прилетел в Россию, чтобы поздравить именинницу. Старшая дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой, Анна Нахапетова поделилась в соцсети теплым семейным снимком. В кадре она предстала в компании младшей сестры Марии и отца, известного актера и режиссера, Родиона Нахапетова. Он уже много лет живет в США, но периодически приезжает в Москву, где его всегда ждут дочери и внуки. На этот раз поводом для визита в Россию бывшего мужа Веры Глаголевой, Родиона Нахапетова стал день рождения дочери Анны. 14 октября ей исполнилось 44 года.
«В тихом семейном кругу и с главным подарком ко дню рождения, приездом папы. Спасибо всем за добрые слова и пожелания! Хочется летать от ваших слов! Я счастлива. Берегите себя и своих близких. И наслаждайтесь каждым моментом, проведенным вместе!» - прокомментировала Анна Нахапетова кадр с отцом и младшей сестрой. Балерина и актриса Анна Нахапетова поделилась также архивным фото, на котором Родион Нахапетов запечатлен молодым, а его дочери – еще школьницами.
Напомним, Вера Глаголева умерла в августе 2017 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Актрисе был 61 год.
# Шоу-бизнес Глаголева Вера
По материалам: z-aya

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