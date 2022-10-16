. Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику
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Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику

Стас Михайлов ни за что не будет делать пластику
Певец Стас Михайлов поделился печальным опытом. Слухи о том, что певец регулярно проходит процедуры омоложения, возникают постоянно. Певец признался, что в его жизни был неудачный опыт посещения кабинета косметолога. Стас Михайлов заметно изменился за последние несколько лет — стал более подтянутым, посвежел. При этом сам он уверяет, что не прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов, отдавая предпочтение спортзалу и естественному процессу старения. В передаче «Ну что ж ты старая такая?» на МУЗ ТВ артист приоткрыл завесу тайны. Он рассказал, что на эксперимент с внешностью его когда-то подтолкнула супруга Инна. «Лет 10 назад мне жена говорит: «Пойдем, попробуем ботокс», — вспоминает музыкант. Стас долго отказывался заглянуть в кабинет к косметологу. Однако вторая половинка оказалась настойчивее и уговорила его сделать уколы красоты.
«Теперь у меня одна бровь приподнята. С тех пор больше ни ногой», — удрученно вздыхает 53-летний певец. В одном из интервью Станислав Владимирович рассказывал, что не всегда способен противостоять супруге и иногда соглашается на тканевые маски. Однако вмешательство специалистов артист категорически отвергает и не планирует продлевать молодость современными технологиями. В начале года фанаты Михайлова обратили внимание, что артист сильно похудел. К такому эффекту звезду российской сцены привели не пластические, а обычные хирурги. Исполнитель хита «Все для тебя» попал под скальпель из-за аппендицита. После операции мужчина был вынужден придерживаться специальной диеты. Медики запретили ему употреблять острую, жирную, соленую, жареную пищу, а также алкоголь. Благодаря вынужденным ограничениям Стас сбросил 10 килограммов.
# Шоу-бизнес Михайлов Стас
По материалам: z-aya

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