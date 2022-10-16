. Ставшая мама во второй раз Диана Коваль о судьбе старшего сына с ДЦП: «В интернате ему намного лучше»

Почти год назад «СтарХит» рассказывал о блогерше Диане Коваль, воспитывающей в одиночку незрячего сына Мирона с ДЦП. С тех пор в ее жизни многое изменилось — она стала мамой во второй раз, а Мирон получает квалифицированную помощь в специальном учреждении.

В прошлом году Диана планировала выйти замуж за нового избранника Никиту, но после новости о беременности между молодыми людьми зачастились конфликты. Блогерша поняла, что не может подвергать себя риску, кроме того, она боялась преждевременных родов на фоне стресса (похожая ситуация была с отцом Мирона — из-за постоянных скандалов Коваль родила раньше срока, и у малыша возникли проблемы со здоровьем, — прим. ред.). Именно поэтому молодая мама разорвала отношения с мужчиной без всякого сожаления.

Два месяца назад Диана родила сына Милоша и не может нарадоваться на него. Никита же не горит желанием видеться с ребенком.

«Я изначально говорила — если я увижу за всю свою беременность хоть какую-то помощь и поддержку от него, тогда абсолютно не буду против встреч. Но никто и пальцем не пошевелил с момента расставания, хотя мне было так тяжело. Человек просто завел новые отношения, но мне так необходима была помощь, поэтому сейчас уже поздно. Я не подпущу Никиту ни на шаг, нужно было раньше думать!» — поделилась 23-летняя звезда соцсетей со «СтарХитом».

Диана обеспечивает себя сама, со страшим сыном Мироном ей помогали няни и бабушка, но в последнее время с мальчиком стало очень тяжело. Тогда блогерше предложили отправить его в специализированный интернат. Коваль долго думала, переживала по этому поводу, но все же приняла сложное для себя решение.

«У Мирошки все прекрасно, что дома, что там — он и не заметил. Хотя, наверное, там даже намного лучше! Социализация ребенку с другими такими же детками просто необходима, нежели он лежит постоянно дома в кровати. Чувствую облегчение. Я последнее время так много переживала много за Мирона, что сейчас реально чувствую облегчение. И за него, и за себя, и вообще за всех. Переживала за все: я элементарно не могла уже месяц почистить его зубки, просто не получалось, потому что он сопротивлялся. Бил и царапал, как только я хотела залезть в рот. Купала его вообще только тогда, когда приходила помощница по дому... Потому что Мирона надо поднять, отнести, подержать его руки. Он весит уже 17 кг, мне его просто уже не поднять как раньше.

Я знала, что в любом случае нужно рассказать о нашей ситуации подписчикам, многие люди переживают за Мирона, они тоже к нему привыкли. Конечно, я могла бы наврать, что он на реабилитации с бабушкой и оттягивать время. Но вранье — это не про меня. Лучше, как говорится, горькая правда, чем сладкая ложь», — призналась она.

Диана, перенесшая много предательства и боли, не смогла сломаться. Она с надеждой смотрит в будущее и надеется, что у ее сыновей все будет хорошо. Пока блогерша не думает о личной жизни и новым опыте материнства.

«Я так много прошла за свои 23 года, сколько человек за всю жизнь не проходит и... прохожу дальше. Я горжусь собой и считаю себя сильным человеком! Как говорит мой психолог, это какое-то чудо, что после такого тяжелого детства и тяжелой дальнейшей судьбы ты стала человеком, выросла и поднялась. Наверное, я просто закаленная. Несмотря ни на что, я верю в любовь она есть, и я ее обязательно встречу. Просто, видимо, сейчас мне это самой не особо нужно!» — заключила Коваль.