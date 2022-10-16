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Таисия Повалий о муже: «Он вернулся в Киев. Я поняла, что человека невозможно переделать»

Таисия Повалий о муже: «Он вернулся в Киев. Я поняла, что человека невозможно переделать»

Первый брак Таисии Повалий оказался неудачным и, просуществовав чуть более 10 лет, развалился. Зато со вторым супругом певица живет счастливо и готовится отмечать жемчужную свадьбу.


57-летняя Таисия Николаевна приоткрыла завесу тайны в эфире передачи «Однажды…» на НТВ и рассказала о настойчивости второго мужа. По ее словам, любви с первого взгляда не получилось. Молодому Игорю Лихуте пришлось побегать за эффектной блондинкой, которая на тот момент уже была известной певицей. Она признается, что все годы совместной жизни была слишком требовательна к супругу, но в последние годы сменила гнев на милость.

«Я поняла, что зря требую, потому что человека переделать невозможно. Я все годы пыталась, но не получилось. Игорь был музыкантом за границей. Он вернулся в Киев, меня увидел по телевизору. А я уже пела на правительственном концерте. Потом он начал узнавать, кто это такая. Он записал еще «Таисия Повалий» на газете. Думал, что я итальянка. Искал знакомства со мной», — улыбается артистка.

Повалий признается, сначала молодой человек ей не понравился. В ее вкусе был совсем другой типаж мужчин. Однако Игорь Лихута не оставлял надежд. Его настойчивость, наконец, сломила характерную певицу и 31 декабря 1993 года пара официально оформила отношения.

«Я сначала упиралась. Не хотела. Я ж с характером девушка. Мне такие нравились мужчины: яркие, очень наглые. Но потом, когда он пригласил меня на съемку, я сдалась и влюбилась. Он же хитрый», — разоткровенничалась женщина.

Таисия Николаевна рассказала и о первом браке. По ее словам, с Владимиром Повалий она была не очень счастлива. Музыкант-клавишник ездил по гастролям, но не торопился стать жене настоящей каменной стеной. Впрочем, как и его родители. «Он, наверно, не верил в мой талант. Дома свекровь моя, свекор не поддерживали меня. Они считали, что я должна работать в детском садике или музыкальной школе», — с грустью вспоминает женщина свое первое замужество.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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