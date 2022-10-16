. Украинский беженец пожалел об эмиграции в Канаду

Вадим Карасев

Беженец с Украины Зограб Демергян пожалел о решении переехать в Канаду. О сложностях мигранта с работой и освоением на новом месте сообщается в репортаже канадской вещательной корпорации CBC.

Демергян прилетел в середине сентября в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор вместе с супругой, пасынком и собакой. Украинец, ранее работающий IT-специалистом, надеялся быстро трудоустроиться и найти жилье, однако "серьезную работу" он так и не нашел, как и постоянное жилье.

"Мы сидим в отеле и просто смотрим друг на друга. Каждый день в отеле я занимаюсь тем, что провожу 12 часов за своим ноутбуком в поисках работы", - посетовал украинец, беседуя с CBC.

Как утверждает мужчина, на решение семьи отправиться в Канаду напрямую повлияла программа специальных виз для украинцев, а также поддержка, предложенная Ассоциацией новых канадцев и правительством провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Для переезда Демергян взял кредит в тысячу евро, первый платеж должен был быть произведен на этой неделе, однако, несмотря на долгие поиски работы, беженец так и не смог найти источник достойного заработка. Украинец подчеркнул: ему нужны не бесплатное жилье или социальные выплаты, а стабильная работа.

"Гостеприимство не покроет мои расходы на жизнь. Я не прошу бесплатного жилья, я не прошу бесплатных денег. Все, что я прошу, это работу, за которую платят, как у обычных людей", - заявил он, отметив, что он и семья хотят "построить здесь свое будущее".

С 1 августа в бесплатном жилье украинцам отказала Грузия. Аналогичное решение приняли власти столицы Латвии, переселенцев из Украины там выгнали на улицу 1 июля. Финансирование урезали для них и в Польше. Во французских центрах помощи украинским беженцам в Европе появились объявления об ограничении приема мигрантов. Там принимают не более 10 человек в день.