. Умер советский журналист Олег Попцов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер советский журналист Олег Попцов

Умер советский журналист Олег ПопцовВ возрасте 88 лет умер советский журналист Олег Попцов

Ушел из жизни советский и российский журналист, писатель и политический деятель Олег Попцов. Об этом сообщил телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.

Заслуженный деятель искусств России Попцов скончался в возрасте 88 лет. Подробности его смерти не приводятся.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие Небесное», — было сказано в посте Попова.

Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию и Высшую партийную школу (ВПШ) ЦК КПСС. Более 20 лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь», превратив его в одно из самых популярных изданий в СССР. В 1990 году был назначен председателем ВГТРК. Позднее стал членом Академии российского телевидения. Несколько лет Попцов проработал колумнистом газеты «Московский комсомолец».

Ранее стало известно о смерти журналиста «России 1» Олега Пакшина.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Рогов о работе с Дапкунайте: «Она всем вынесла мозг. Сказала: «Это плохо, я так не оденусь», – и ушла»
Рогов о работе с Дапкунайте: «Она всем вынесла мозг. Сказала: «Это
"Перебор с имплантами": хирург рассказала, почему Ани Лорак превратилась в обрюзгшую милфу
"Перебор с имплантами": хирург рассказала, почему Ани Лорак
Умер советский журналист Олег Попцов
Умер советский журналист Олег Попцов
Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме
Содержание Михаила Ефремова обходится в копеечку тюрьме
Филипп Киркоров рассказал о ссоре с Ольгой Кормухиной
Филипп Киркоров рассказал о ссоре с Ольгой Кормухиной
Илья Авербух устроил скандал на ледовом шоу
Илья Авербух устроил скандал на ледовом шоу
Азиза высказалась о мобилизации известного музыканта
Азиза высказалась о мобилизации известного музыканта
Марина Девятова была в шоке, что отец закрутил роман с ее ровесницей
Марина Девятова была в шоке, что отец закрутил роман с ее ровесницей
Евросоюзу предсказали изменения в политике антироссийских санкций
Евросоюзу предсказали изменения в политике антироссийских санкций
Ожидаемая игра Atomic Heart уже скоро получит дату релиза, сообщили разработчики
Ожидаемая игра Atomic Heart уже скоро получит дату релиза, сообщили
Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч за перепевку «Бухгалтера» Альбиной Джанабаевой
Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч за перепевку
В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина
В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 16 октября 2022 года: постарайтесь разобраться в себе
Гороскоп от Анжелы Перл на 16 октября 2022 года: постарайтесь
Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
Россиянам перечислили причины возможной проверки в квартире
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога "Подсолнухи" за 82 миллиона долларов (3 фото + 2 видео)
В Лондоне эко-активистки испортили картину Ван Гога
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
Мурашко рассказал о пострадавших при стрельбе в Ижевске
Мурашко рассказал о пострадавших при стрельбе в Ижевске

Еще по теме

Умер всемирно известный советский клоун Олег Попов
Умер журналист «России 1» Пакшин
Олег Попов хотел быть похороненным в костюме клоуна
Скончался известный российский композитор