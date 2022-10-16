. Утечка финансов, или Как долги влияют на денежный поток

Помогать родным и друзьям, в том числе материально — дело хорошее, никто не спорит. Но любое благое начинание может превратиться в палку о двух концах. Если должник не отдает вам долг в течение долгого времени, то денежный поток вашей жизни закрывается. Это получается из-за того, что оба участника игры испытывают неприятные эмоции. Один из-за того, что не получил свои деньги назад, а второй из-за нежелания или невозможности вернуть долг. Психоаналитический коуч Анна Федотова научит открывать денежный поток и закрывать течи в нем, если такие образовались.

Как прекратить утечку энергии через долговое обязательство

Получать свои деньги назад — не просто приятно, но и необходимо. Так, если после прямого требования отдать долг вы получили отказ, то лучше простить его, мысленно подарив деньги должнику. Конечно, это нужно делать не скрепя зубами, а великодушно, из соображений собственной пользы. Вы делаете это для себя, понимая, что если не удается получить финансы, то стоит хотя бы остановить утечку энергии через долговое обязательство.





Свои же собственные долги нужно научиться отдавать ровно в срок или не брать деньги в долг вовсе. Если вы осознаете последствия, то постепенно лучше отказаться от этой привычки. Долги между родными людьми к тому же очень портят отношения.

Почему люди берут в долг

Если мы говорим о кредитах, то на энергетическом уровне это ничем не отличается от обычного долга. В желании иметь что-то уже сейчас, а не потом, мы получаем необеспеченный положительной энергией товар. Он вряд ли принесет нам счастье, ведь мы все время будем помнить о том, что рано или поздно придется отдавать свои деньги за то, чем уже давно пользуетесь. Негативных эмоций тут не избежать.

В некотором смысле все люди устроены одинаково. Мы полагаемся на призрачное «завтра», свято веря, что с понедельника, первого числа или с начала нового года, мы вдруг начнем жить по-другому и станем успешны, материально обеспечены. А сейчас все, что нам нужно — это немного чужих денег. В эту ловушку попадались почти все люди. Но пришел момент понять, что чувство сиюминутного покрытия потребности опасно и коварно.

Как долги влияют на денежный поток





И все же долг долгу рознь. Есть такие люди, которые берут в долг или кредит осознанно. Они точно знают, что долг мотивирует их к действию. Когда они знают, что через какое-то время должны вернуть сумму (особенно с процентами), то точно не будут сидеть сложа руки. На них долг, можно сказать, влияет позитивно.

Но абсолютное большинство людей при этом относятся совсем к другому типу. Они не вполне осознают, действительно ли так уж необходимо брать деньги в долг, и уж тем более не могут отвечать за сроки возврата.

Получив некоторую сумму, они быстро тратят ее, а потом долго и тяжело возвращают, перекрывая себе возможность укрепиться финансово. Денежный поток не просто не активен, он работает против них. Энергия утекает в никуда, а человек становится еще беднее.

Как правильно открыть денежный поток





Если вы относитесь к первому типу людей, для которых долговое обязательство — волшебный толчок к активным действиям, то ваш денежный поток будет подпитан правильной энергией. Если нет, то с долгами нужно завязывать раз и навсегда. Не покупайте ничего лишнего только из-за того, что посмотрели заманчивую рекламу. Перед каждой значительной покупкой попробуйте «ущипнуть себя», чтобы выйти из оцепенения и понять, нужно ли вам это на самом деле. Если вы уже находитесь по уши в долгах, то для начала потрудитесь раздать мелкие. Это запустит процесс с правильным энергетическим вектором. Начтите читать литературу, связанную с финансами и законами их циркуляции. Также можно записаться на курсы финансовой грамотности. Работайте над повышением осознанного отношения к деньгам. Взрослый самостоятельный человек должен сам отвечать за свое финансовое благополучие. Чтобы денежный поток был активным, нужно уважительно относиться к деньгам и не совершать ничего спонтанно.