. В Белоруссии задержали злоумышленников, готовивших теракты в стране

В Белоруссии задержали нескольких человек, которые готовили теракты в стране, они связаны с неформальной организацией BYPOL, которая признана в республике террористической. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости.

По данным белорусского государственного телеканала «Беларусь 1», силовики также установили связь преступников с оппозиционными политическими структурами, которые действуют из-за рубежа. Уточняется, что задержанные, чье число не называется, в настоящий момент дают признательные показания и заявили о готовности сотрудничать со следствием.

По словам замминистра внутренних дел республики Геннадия Казакевича, правоохранителям известны детали противоправного замысла. «Соответственно, готовы максимально быстро, жестко и эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы», — подчеркнул он. Представитель ведомства заявил, что соответствующие мероприятия проводятся по всей Белоруссии.

Кроме того, Казакевич назвал несостоявшиеся теракты инициативной западных спецслужб. «В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией РФ на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение госвласти в республике», — рассказал он. Замминистра также указал, что члены подобных незаконных боевых формирований подготавливаются на территории Польши.

Между тем, по сообщению «Парламентской газеты», из Россию в Белоруссию стала прибывать авиационная часть совместного контингента войск Союзного государства. По словам помощника министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, всего из РФ в расположение подразделений должны будут поступить чуть менее девяти тысяч военных.