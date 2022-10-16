. В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций

Вадим Карасев

Журналист Berliner Zeitung понял позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций

Немецкий журналист издания Berliner Zeitung Томас Курьянович после беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что стал лучше понимать позицию Будапешта по отказу от антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Журналист назвал разговор с Орбаном «интересным и содержательным». Курьянович отметил, что в дальнейшем издание будет дискутировать с политиками, позиция которых отлична от позиции ФРГ. Венгерский премьер в беседе с журналистом подчеркнул, что конфликт на Украине удастся завершить только путем переговоров между США и Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан рассказал о своих неоднократных угрозах Еврокомиссии (ЕК) наложить вето на введение новых антироссийских санкций. Он назвал катастрофичными действия ЕК касательно рестрикций. По его словам, ограничительные меры в нынешнем формате разрушают немецкую и венгерскую экономику.